Ekrem İmamoğlu: Vali’ye hakaret etmedim! Bize Pontus, Yunan, terörist dediler bunlar kimseyi rahatsız etmedi

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği İmamoğlu-Yıldırım buluşmasında Ordu Valisi ile ilgili iddialar da gündeme geldi. Programın sunucusu İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu’na ‘hakaret ettiniz mi?’ sorusunu yöneltti. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını yineleyen İmamoğlu, “Karadeniz’de miting değil, bayramlaşma çağrısı yaptık. Muazzam bir buluşmaya döndü. Hem doğduğum şehir Trabzon’da, hem Ordu ve Giresun’da ancak bu muazzam süreç bence bir tuzakla sona erdirilmek istenmiştir. Benim oradaki tavırlarım net, belli. Annemin orada düştüğü durum belli. VIP diye bir derdim yok. VIP’den geçenlerin haddi hesabı yok. Beni karşılayanlar bir şey organize ediyor, yollayanlar bir şey organize ediyor. Trabzon VIP’den geçtim neden Ordu’dan geçirmediler bilmiyorum” dedi.

“BİZE PONTUS, YUNAN, TERÖRİST DEDİLER. BUNLAR KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEDİ”

“Ben ne söylediğimi biliyorum” diyen İmamoğlu, “Bu konu İstanbullunun konusu değil, İstanbullunun konusu 31 Mart seçimi. Hakaret etmedim Vali’ye. Bu süreç çok nettir. Bize gelen başka duyumlar, hakaretler de vardır 1 ay önceden. Biz de bakacağız. Başka kelimeler kimseyi bu kadar rahatsız etmedi. Bize Pontus dediler, Yunan dediler, terörist dediler. Bunlar kimseyi rahatsız etmedi” ifadelerini kullandı.