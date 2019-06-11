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Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’a ne sorardınız?

Millet İttifakı'nın İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, pazar gecesi canlı yayınla karşı karşıya gelecek. Bu tarihi programın sunuculuğunu deneyimli gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak. Yani iki adaya da soruları Küçükkaya yöneltecek. Peki siz İmamoğlu ve Yıldırım'a ne sormak isterdiniz? Sorularınızı yazın, yayınlayalım.

10:00 -
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Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’a ne sorardınız?

AKP ve CHP’nin üzerinde mutabık kaldığı protokole göre; 16 Haziran Pazar günü saat 21:00’da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak tarihi buluşmanın sunuculuğunu gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak. Küçükkaya her adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular yöneltecek. Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacak.

SİZ NE SORARDINIZ?

Peki siz İmamoğlu ve Yıldırım’a hangi soruları yöneltirdiniz? net@sozcu.com.tr’ye maille, #AdaylaraSoruyorum etiketiyle twitter’a yazın yayınlayalım.

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