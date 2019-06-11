Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’a ne sorardınız?

AKP ve CHP’nin üzerinde mutabık kaldığı protokole göre; 16 Haziran Pazar günü saat 21:00’da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak tarihi buluşmanın sunuculuğunu gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak. Küçükkaya her adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular yöneltecek. Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacak.

SİZ NE SORARDINIZ?

Peki siz İmamoğlu ve Yıldırım’a hangi soruları yöneltirdiniz? net@sozcu.com.tr’ye maille, #AdaylaraSoruyorum etiketiyle twitter’a yazın yayınlayalım.