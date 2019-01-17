Ekrem İmamoğlu’dan, Meral Akşener’e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti

Parti genel merkezinde gerçekleşen kabul öncesi, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.Daha sonra basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın da hazır bulundu.

İmamoğlu, partiden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akşener’e, iki parti arasındaki ittifak sürecinde hem şahsı hem de İstanbul’daki çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Akşener’in daha olgun, daha verimli çalışmaların nasıl yapılacağı konusunda tecrübelerini kendisiyle paylaştığını aktaran İmamoğlu, çok verimli ve güzel bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade etti.

“Favorinin biz olduğumuzu hissediyorum”

İstanbulluya değer katan ve onların sorunlarını çözen bir süreci yürütmeye çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, buna, Genel Başkan Akşener’in yanı sıra genel başkan yardımcıları ve İstanbul teşkilatının da katkı sunacağına işaret etti. İmamoğlu, “İnşallah 31 Mart itibariyle İstanbul’da bambaşka, yepyeni, pırıl pırıl, enerjik, çok genç bir süreç başlayacaktır.” dedi.

“AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ‘Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm illerde favori şekilde seçimlere giriyoruz.’ dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna İmamoğlu, “Herkes kendi cephesinden olaya bakar. Elbette ki kendilerini favori hissetmeleri doğaldır kendi cephelerinden baktıklarında ama bizzat vatandaşın arasında yaklaşık 20 gündür aktif bir şekilde bulunan bir belediye başkan adayı olarak, bu aktifliği yaşayan ve hisseden bir İstanbullu olarak favorinin biz olduğumuzu çok yakından hissediyorum. Sanıyorum kendileri de vatandaşın arasına girebilirlerse bu dediğimi onlar da görecekler.” yanıtını verdi.