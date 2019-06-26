Ekrem İmamoğlu’na mazbata ne zaman verilecek? Ekrem İmamoğlu mazbata için tarih verdi!

YSK kararı ile iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile tekrar seçilen Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini aldı. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım da oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Şimdi ki merak konusu ise Ekrem İmamoğlu mazbatayı ne zaman alacak?

EKREM İMAMOĞLU’NUN MAZBATASINI BUGÜN ALMASI BEKLENİYOR

İmamoğlu, Yıldırım’a 806 bin 767 oy fark attı. Seçimin sonuçlanmasının ardından itiraz süreci başladı. Maddi hatalar düzeltildi. Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın bugün verilmesi bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU TARİH VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim sonuçlarının ardından Beylikdüzü'nde zafer konuşmasını yapmış ve bir gün boyunca kameralar karşısına çıkmamıştı. Bugün, Maslak'ta bulunan ofisi çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mazbatayı ne zaman alacağı sorulan İmamoğlu, “Muhtemelen yarın alacağız. Şuana kadar bize iletilen bir itiraz, negatif bir şey yok. Sabırsızlıkla görevimizin başına geçmeyi bekliyoruz. 16 milyon insanı ayırmayacağız” ifadelerini kullandı.

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