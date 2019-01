Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken ziyaretler

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ermeni vatandaşlarımızın Yeniden Doğuş Bayramı’na katılırken, Rum vatandaşlarımızca Yeşilköy’de Hz İsa’nın vaftizini simgeleyen Haç Atma törenine eşlik etti. İmamoğlu, babası hastanede tedavi gören AKP’li Mehmet Galip Ensarioğlu’na da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı farklı inanç gruplarıyla bir araya geldi. İmamoğlu Ermeni vatandaşlarımızın Yeniden Doğuş Bayramı (Surp Dzınunt) için Bakırköy, Samatya ve Yeşilköy Kiliselerinde düzenlenen törenlere katıldı.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Rumların Yeşilköy'deki Hz İsa'nın vaftizini simgeleyen Haç Atma törenine eşlik ettik. Burada son derece ilgiyle karşılanan İmamoğlu, “Birlik, beraberlik ve ülkece huzur içinde geçireceğimiz yeni yıl dileklerimizi paylaştık” dedi. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul'un büyük zenginlikleri var. Her semtinde her yaşayanın farklı gelenekleri var. Bugün de buradaki hemşerilerimizin haç atma törenine katıldık. İstanbul'un her anını yaşamak lazım. O zaman daha güzel olduğunu, böyle güzel bir kentte yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bütün İstanbullular hissedecek. İstanbul'un her yerinde, her anında ve herkesin yanında olan bir süreci İstanbul'a yaşatacağız. Aslında onun minik ısınmalarını yapıyoruz”

ENSARİOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, babası Bahçelievler Memorial Hastanesi'nde tedavi gören 26. Dönem AKP milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tedavisi devam eden Sait Ensarioğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alan İmamoğlu, Mehmet Galip Ensarioğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulundu.