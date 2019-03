Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kenar Köşe” yanıtı | Son dakika

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Beylikdüzü’nde sürdürdü. Beylikdüzü’ndeki kanaat önderlerinin katıldığı kahvaltı programında ilk konuşmaları Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Taşkın Özer ve CHP Beylikdüzü Belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık yaptı. “İstanbul’un İmamoğlu’na ihtiyacı olduğunu da biliyoruz” diyen Çalık, ”İçimizde buruk bir sevinç var. İstanbul’un İmamoğlu’na ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Bıraktığı yerden devam edeceğiz. Beylikdüzü emin ellerdedir. İstanbul’un da emin ellerde olacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

“KENAR İLÇENİN İNSANLARI NASILSINIZ?”

Çalık’ın ardından konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, “Birinin deyimiyle, ‘kenar ilçenin’ insanları, nasılsınız, iyi misiniz?” diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genelbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.

”Bu kenar ilçe nedir, ben anlamış değilim” diyen İmamoğlu, ”Dedim ki, ‘Nereden baktığınız önemli.’ Biz buradan bakınca başkaları kenarda görünüyor ama hiçbir ilçemiz kenarda görünmüyor. Sizinle çok güzel işler ve ilişkiler biriktirmişiz. Çok azdır, insanlar gözleriyle konuşabilsin. İlişkilerimizde gözlerimizle konuşabilecek kabiliyete erişmişiz. Bu, herkese nasip olmaz. Arkamda gücünüzü hissediyorum. İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN TÜM SORUNLARINI YERİNDE GÖRDÜM”

“Sizinle hem dertleşeceğim hem de Pazar günü ne yapacağız, onu anlatacağım” diyen İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “3,5 ay içinde, İstanbul’un tüm sorunlarını bire bir yerinde gördüm. Bir ilgisizlik ve şehre dönük, önceliği olmayan bir yönetimin yarattığı, gerçekten kabiliyeti düşük yönetim anlayışı, İstanbul’daki insanlarımızı mağdur etmiş. Semtlerimiz arasında o kadar büyük farklar var ki, bu eşitsizlik inanın insanın ciğerini yakıyor. Eşitsizlik yükünün altında en fazla çocuklar, gençler ve kadınlar eziliyor. Bu kentin eşitlenmesi için, kendimi çok mesuliyetli ve hazır hissediyorum. Bu kardeşinizin en büyük mücadelesi, kentin içindeki mazlumları diyebileceğimiz, hizmet almayan insanlarını bu şehirde eşitlemek olacak. İstanbul’da büyük ekibimizle, toplumun katmanlarını bu seferberliğin içine katarak neler başarabileceğimizi görüyorum. Bu süreçleri oluştururken, sizin yüzünüzü, tek bir gün dahi kızartmayacağım. Her gün mutlu olacaksınız. 3 buçuk aylık süreçte insanlara konuşurken, hitap ederken, TV’lerde konuşurken sizi düşünerek konuştum. Çocuklarla, gençlerle, kadınlarla konuşurken kurduğum diyaloglar ve samimiyetten sorumluluk alarak konuştum. Umut ediyorum az hata yapmışımdır. İnşallah kimsenin kalbini kırmamışımdır. Ola ki farkında olmadan, bu 3 buçuk ay içinde bir kişinin bile kalbini kırmışsam sözlerimden dolayı özür diliyorum.”



“MEMLEKET BUNLARDAN BIKTI”

İstanbul İttifakı diye ortaya konulan birlikteliğin Türkiye’nin siyasal yol haritasında bambaşka bir uzlaşma kültürü ve tecrübe ortaya koyduğunu belirten İmamoğlu, ”Her ne kadar, karalayıcı ve kötü sözle süreci yönetmeye çalışan ve tüm alışkanlıkları bu prensiple yoğrulmuş olan bir takım kişilerin yaptıklarının inanın hiçbir kıymeti yok. İnsanları, inançları ve milli duyguları üzerinden sınıflandırmaya çalışıyorlar. Memleket bunlardan bıktı, usandı. Biz, birilerine göre her ne kadar kenar ilçenin hemşehrileri olsak da biz, bu ülkenin ve bu şehrin neresinde olursak olalım asil vatandaşlarıyız. İstanbul’un 39 ilçesi de asil. Her ne kadar birilerinin gözünde biz, kenar ilçenin vatandaşları olsak da bu güzel İstanbul’un 39 ilçesini de eşitlemeye geliyoruz. Hiç birini dışarda bırakmayacağız. Bilin ki 31 Mart’ta gerçekten yeni bir dönem başlıyor. Her birinizden yeni şeyler öğrenen, toplumun her kesimine saygı duymayı içselleştiren bir kardeşiniz, hemşehriniz, komşunuz bunu tüm İstanbul’a yaymak üzere Belediye Başkanı oluyor, haberiniz olsun.” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, daha sonra Beylikdüzü’nde ”Erzumlular Buluşması”na katıldı.