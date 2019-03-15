Ekrem İmamoğlu’ndan: Hiç kimse bizim memleketimizi tehdit edemez

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Beykoz'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Beykoz Belediye başkan adayı Coşkun Tosun ile birlikte Yenimahalle'deki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlardan büyük ilgi gören İmamoğlu, “Bunları şirinlik olsun diye söylemiyorum. Gençlerin, ‘Ekrem Abi’si’ olmak istiyorum. Sizleri çok önemsiyorum” dedi. Bu sırada HDP’li olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Oyum size ama HDP’yi dışlamayın” siteminde bulununca, İmamoğlu, “Gel sarılalım. Ne dışlaması. Hemşehriyiz, dostuz, komşuyuz… O kadar çok şey söyleyebilirim ki” yanıtını verdi.

“BU ÜLKE VE YÖNETİCİLERİNİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ”

CHP Yenimahalle Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını gerçekleştiren İmamoğlu, konuşmasına Yeni Zelanda'daki cami saldırısını kınayarak başladı. Saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dileyen İmamoğlu, “Çok üzücü bir durum. Bugün Cuma günü. Hepimiz dua edelim. Hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet olsun. Çok acı ve vahşi bir olay. Ülkemizi tehdit gibi şeyler duyuyoruz. Öncelikle hiç kimse, bizim memleketimizi tehdit edemez. Tam da o anda biz, her konuda kol kola oluruz. Bu olaylar bizi üzüyor. Özellikle inanç üzerinden gelişince daha da üzücü oluyor. Yaradan, hiç kimseyi birbirini öldürsün diye yaratmadı. Barış içinde olmaları için yarattı. Hangi inanca sahip olursa olsun insanların beraberce yaşamaları gerekir. Bunu hep beraber taşımalıyız. Bu bağlamda, gerçekten acıyı paylaşıyoruz. Bu güzel günde dua edelim. Bir daha dünya, böyle acı olaylar yaşamasın istiyorum. Bu ülkeyi ve yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez

ve ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz” diye konuştu.

“EKREM İMAMOĞLU GELECEK, GENÇLERLE İLGİLENECEK”

Açılış sonrası Beykoz turuna devam eden İmamoğlu, yol üzerindeki bir tekstil atölyesini ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden ve selfie çekilen İmamoğlu, Neriman Yılmaz adlı işçiyle konuştu. Oğlu Melih’in Bolu’da askerliğini yaptığını ve özlem çektiğini belirten Yılmaz'ı teselli eden İmamoğlu, ”Oğlun terhis olup gelince ona,”Ekrem İmamoğlu gelecek, gençlerle ilgilenecek’ de” dedi.

AKP SEÇİM BÜROSUNDA ÇAY HEDİYESİ

İmamoğlu, konuşmasının ardından Çavuşbaşı Mahallesi’ne gitmek için seçim otobüsüne bindi. Yol üzerindeki AK Parti seçim bürosunu gören İmamoğlu, araçtan inerek bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti bürosuna uğrayıp, başarılar dileyen İmamoğlu’na, burada, içinde çay olan bez torba hediye edildi. İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, “Verilen hediyeyi geri çevirmeyiz” dedi. İmamoğlu, yakındaki İYİ Parti bürosuna giderek, başarı dileklerini iletti. İmamoğlu, Cavuşbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde de yoğun ilgiyle karşılaştı.