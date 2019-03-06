Ekrem İmamoğlu’ndan Kasımpaşa sözü cennet yorumu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş ile birlikte Kasımpaşa sokaklarında seçim turu yaptı. Vatandaşlar, renkli görüntülere sahne olan seçim turunda, İmamoğlu ve Taş’a yoğun ilgi gösterdi. İlk olarak seçim otobüsüyle Kasımpaşa’yı turlayan İmamoğlu, ardından Kasımpaşa’da esnaf turuna çıktı. Taksi durağına uğrayan İmamoğlu, hem esnafın sorunlarını dinledi hem de gelen müşteri telefonlarını yanıtladı. Cezayirli Gazi Hasan Paşa İlkokulu önünde, çalışanlarla sohbet eden İmamoğlu’nun kucağına bir bebek verildi. İmamoğlu, bebeği severken, annesine de ”anne-çocuk projeleri”nden söz etti.

“NİYE AK PARTİ’DEN ADAY OLMADIN”

Semtte bulunan Turabi Baba Kütüphanesi’ni ve Türbesi’ni de ziyaret eden İmamoğlu aynı bahçe içinde bulunan kafeteryaya gitti. İmamoğlu, burada, AKP Beyoğlu İlçe Kadın Kolları üyesi Lütfiye Alim (70) ile renkli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, “Niye AK Parti’den adaylığını koymadın” diyerek sitem eden Alim’e, “Deme öyle. Beni sevmedin mi?” şeklinde yanıt verdi.

Bunun üzerine Alim, “Allah, havada karada Tayyip Erdoğan’ı korusun” dedi. İmamoğlu’nun bu sözlere yanıtı da “Allah, herkesi korusun. Sevgide anlaştık” oldu. Alim, CHP’li belediyeler döneminde yaşanan aksaklıklardan söz edince İmamoğlu, “Bak, bunları bana anlatıyorsun. Karşında beni buldun. Buradakilere, yönetenlere anlatamadığına göre artık yoruldular” karşılığını verdi. Alim, İmamoğlu’nu, “Hepimiz kardeşimsiniz. Allah’a emanet ol köylüm. Seni oradan çekip alacağız” sözleriyle yolculadı. Bu sözler, gülüşmelere neden oldu.

“HER ŞEY GÜZEL OLACAK”

Cadde üzerinde İmamoğlu’nun yolunu çeviren ve Alevi olduğunu söyleyen bir vatandaş da “Önceden cemevlerini yıkıyorlardı, şimdi seçim için cemevi açıyorlar. Bizi bu Yezitler’den kurtarın başkanım” diyerek tepkisini dile getirdi. İmamoğlu, vatandaşa, “Her şey güzel olacak” diye yanıtını verdi.

İmamoğlu, hükümlü olduğunu ve iş bulmakta zorlandığını söyleyen Murat Sarısoy adlı vatandaşı, kendisine eşlik eden CHP İstanbul Milletvekili Turhan Aydoğan’a yönlendirdi. Kahve ziyaretleri sırasında bir vatandaş İmamoğlu’na, “TV’lerde seni görüyorum. Gerçekten taktir ediyorum” dedi. İmamoğlu, vatandaşa, “Evlerinize bu şekilde misafir oluyorum. Dilime dikkat etmek zorundayım” diye yanıt verdi.

“KENDİSİNİN MUTLU OLMASI TEMENNİMİZ”

Kahve ziyareti çıkışında basın mensuplarının karşısına geçen İmamoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İmamoğlu, kendisine yöneltilen, “Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaydı, ‘Aşkım Kasımpaşa’ dedi, burasının mahallesini olduğunu belirtti. 1 gün sonra da siz buradasınız, nasıl geçiyor ziyaretleriniz” sorusuna, “Beyoğlu, bizim de önemsediğimiz bir ilçe. Bir kere buradan aday olan Alper Taş başkanımıza çok güveniyoruz. Güzel bir seçim olacak ve güzel bir hizmet dönemi olacak. Buradaki halkı hisseden ve sorunlarını çözen anlayışla bir 5 yıl yaşayacağız. Tabi Sayın Cumhurbaşkanı’nın mahallesi olması bizim için şöyle özel. Hizmet ederken en ilgili, en itinalı yerlerden biri olacak. Daha çok hizmet edeceğiz. Onun mahallesinin olduğu yerde, buradaki insanların bizim ilgimizden mutlu olması temennimiz. Kendisinin de mutlu olması temennimiz. Zira en başta ziyaretimde demiştim. 5 yıl sonunda ben herkesin oyuna talibim, kendisinin de mutlu olmasını isterim demiştim. Bugün de aynı bakış açısıyla devam ediyoruz. Bakışımız şu. Beyoğlu özel bir yer. Sayın Cumhurbaşkanının mahallesinin olmasından ötürü de itinalı bir şekilde burada hizmetimizi sürdüreceğiz” yanıtını verdi. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş da aynı soruyu, “Cumhurbaşkanı ‘Aşkım Kasımpaşa’ dedi. Kasımpaşa bizi tanıyor, biliyor. Bize, ‘Aşkımız’ diyecek” şeklinde cevap verdi.

“AK PARTİ’YE OY VERENLER CENNETE GİDİYORMUŞ”



Mehmet Yazıcı adlı bir vatandaş, İmamoğlu’ndan, İBB Başkanı olması durumunda Kasımpaşa Bahriye Caddesi’ndeki aydınlatma sorununa el atmasını talep etti. İmamoğlu, ”Mazbatamızı alınca ilk işimiz bu olacak” deyip, yardımcılarına not aldırdı. Murat Karaçuha adlı vatandaşın, ”AK Parti’ye oy verenler cennete gidiyormuş” sözlerini kahkahayla karşılayan İmamoğlu, ”Güzel espri. Olur mu öyle şey” dedi. İmamoğlu, öğle namazını, Kasımpaşa Büyük Camii’nde kıldı. İmamoğlu, namazın ardından semtteki Çocuk Esirgeme Kurumu’nu da ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.