Ekrem İmamoğlu’ndan öğrencilere çağrı: İstanbul’u ve Türkiye’yi dünyanın en güzel şehri ve ülkesi yapmak için birlikte yola çıkalım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arel Üniversitesi’nin Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

İmamoğlu’na, eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu çifti, salona büyük sevgi gösterileri altında girdi.

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Bu sırada hınca hınç dolu tribünlerden, ”Her şey çok güzel olacak” tezahüratı yükseldi.

Öğrencilerin hazırladığı ”Ben de annemin projesiyim” ve ”Gençliğimiz var, Atatürk’ümüz var” dövizleri ilgi çekti.

Bazı öğrenciler, tribünlerden inerek, İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Mezuniyet töreni şehitler, Atatürk ve silah arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

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‘GENÇLİĞİMİZ VAR” SLOGANIYLA ANONS EDİLDİ

Anonsu yapan sunucu, ceketini çıkarıp ”Gençliğimiz var” diyerek İmamoğlu’nu mikrofona çağırdı. Bu sırada yine ”Her şey çok güzel olacak” tezahüratı yapıldı.

İmamoğlu, sözlerine, ”Açıkçası bugün gördüğüm manzara, bir kurumun ortaya koyduğu başarıyla, tam da her şeyin çok güzel olduğunu gösteren bir manzara” şeklinde başladı. ”Ben de bu sıralardan geçmiş bir arkadaşınızım” diyen İmamoğlu, ”Sizlerden hepimizin beklentisi yüksek. Bu ülkenin nüfusunun önemli bir kısmı genç. Gençlerimizi umutlandıracak ve geleceğe hazırlayacak olanlar da siz kıymetli mezunlarsınız. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte çok çalışacağız. Hep birlikte, bu ülkede olabilecek birtakım sıkıntıların önünü keseceğiz. Bunu yapmamız için, kendinize olan güveninizin tam olması lazım. Başaracağınıza olan inancınızın tam olması lazım. Asla vazgeçmemeniz lazım. Sürekli yüksek motivasyonla işinize odaklanmanız lazım. İnsanları sevmeniz lazım. Bu ülkede yaşayan herkese, her kesime, ön yargısız, sıcak ilgiyle yaklaşmanız lazım. Görevinizin ve mesleğinizin en iyisi olması noktasında kendinizi sürekli yenilemeniz, yeniliklere açık olmanız ve dünyaya olabildiğince açık bireyler olmanız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

”ÇOK İNANÇLIYIM”

İmamoğlu, şunları söyledi: ”Ben, yeni bir belediye başkanı olarak, bana göre dünyanın merkezi İstanbul’da, geleceğe sizlerin hazırlanması adına, alt yapıyı hazırlamak, sizlere yüksek teknoloji üretebileceğiniz, eğitimlerinizi geliştirebileceğiniz, AR-GE birimlerini oluşturabileceğiniz tekno-kentleri oluşturmayı, bu anlamdaki merkezleri, yine bu güzel kentin içerisinde, sosyal yaşamdan kopmadan, kültürü, sanatı geliştiren, hayatı ve çevreyi güzelleştiren, insanları bütünleştiren, barış ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlayan bir kent var etmek için elimden geleni yapacağıma, tüm bu güzel ve yakışıklı gençlerin önünde söz veriyorum. Çok inançlıyım. Bu son 6 ayda vermiş olduğumuz demokrasi mücadelesinde, Türkiye’mize dair, milletimize dair olumsuz görüşleri olan insanlar vardı. Ama ben, hiç umudunu yitirmemiş bir arkadaşınız olarak gururla söylüyorum ki, gençlerin içerisinde duran o inanılmaz mücevher gibi var olduğunu gördüğüm inancınızı yaşayan şahitliğinizi de her yerde yapacak bir kişiyim.”

”SİZİ RAHATSIZ EDEN DİL VE DAVRANIŞLARDAN UZAK DURUN

İmamoğlu, konuşmasında gençlere yönelik çeşitli tavsiyelerde bulundu: ”Gençler, ‘Apolitik’ dediler. Gençler, ‘Sorunlara ve bu anlarda olan birtakım olumsuzluklara duyarsız’ dediler. Ama inanın, şu son zaman diliminde yaşadığım bütün o heyecanımı yükselten ve bizleri ayağa kaldıran muazzam bir gençlik inancını yaşadığımı belirtmek istiyorum. Lütfen bunu tazeleyin, geliştirin ve gelin az önce bahsettiğim hem bu güzel şehir İstanbul’u hem de bu güzel ülke Türkiye’mizi gerçek anlamda barış ve huzur içerisinde dünyanın en güzel ülkesi ve en güzel şehri yapmak için, hep birlikte bugün itibariyle yola çıkalım. Sanıyorum bu yolculuğa hazırsınız. Bu yolculuğa çıkarken, gelecekteki başarılarınızı şimdiden gören bir arkadaşınız olarak lütfen iş birliğine açık olun. Bu ülkede sizi rahatsız eden hangi dil var ise, hangi davranış biçimi var ise, onları hayatınıza dahil etmeden, gerçeklikle bu ülkenin ve dünyanın geleceğine hazırlanan bireyler olmayı kendinize hedef seçin. Bir arada, kol kola bu işi başaralım istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Heyecanımızın yüksek olduğunu görüyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Sizlerle güzel bir kent var etme adına en hızlı şekilde koşacağımıza olan inancımla son olarak, her şey çok güzel olacak diyorum.”

ÖĞRENCİ HÜCUMU!

İmamoğlu, konuşmasının ardından üniversiteyi birincilikle bitiren Dihle Topaloğlu’na diplomasını Arel Üniversitesi Onursal Başkanı Kemal Gözükara, Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara ve rektör Ali Argun Karacabey ile birlikte verdi. İmamoğlu, ”Elim boş geldim ama okul birincimizi İBB’de yemeğe ve kahve içmeye davet ediyorum” dedi.

Bölüm birincilerinin belgelerini de takdim eden İmamoğlu, salondan ayrıldığı sırada öğrencilerin adeta hücumuna uğradı. Öğrenciler, İmamoğlu ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.