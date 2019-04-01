Ekrem İmamoğlu’ndan önemli uyarı! | Son dakika haberleri

Ekrem İmamoğlu, ‘Asla itibar etmeyiniz’ diyerek uyardığı vatandaşlara gelişmeleri resmî hesaplardan haber vereceklerini belirtti.

İmamoğlu’nun sosyal medya mesajı şu şekilde;

Adıma açılmış sahte hesaplara itibar etmeyiniz. Birilerinin amacı bilgi kirliliği oluşturarak insanların zihinlerini bulandırmak olabilir ancak biz süreci sağduyuyla çok hassas bir üslup ve çalışma ile yönetmekte ve gelişmeleri resmî hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşmaktayız.

Adıma açılmış sahte hesaplara itibar etmeyiniz. Birilerinin amacı bilgi kirliliği oluşturarak insanların zihinlerini bulandırmak olabilir ancak biz süreci sağduyuyla çok hassas bir üslup ve çalışma ile yönetmekte ve gelişmeleri resmî hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşmaktayız. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 1 Nisan 2019