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Ekrem İmamoğlu’ndan önemli uyarı! | Son dakika haberleri

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaplarla ilgili önemli bir duyuru paylaştı.

22:39 -
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Ekrem İmamoğlu’ndan önemli uyarı! | Son dakika haberleri

Ekrem İmamoğlu, ‘Asla itibar etmeyiniz’ diyerek uyardığı vatandaşlara gelişmeleri resmî hesaplardan haber vereceklerini belirtti.

İmamoğlu’nun sosyal medya mesajı şu şekilde;

Adıma açılmış sahte hesaplara itibar etmeyiniz. Birilerinin amacı bilgi kirliliği oluşturarak insanların zihinlerini bulandırmak olabilir ancak biz süreci sağduyuyla çok hassas bir üslup ve çalışma ile yönetmekte ve gelişmeleri resmî hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşmaktayız.

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Son güncelleme: android-time 23:27 01.04.2019
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