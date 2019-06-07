Ekrem İmamoğlu’ndan ‘vakıf’ göndermeli paylaşım

İmamoğlu, paylaşımına, İBB’de kayırmacılık sona erecek, her kuruşu İstanbullular için kullanacağız. Geçtiğimiz yıl sadece belirli vakıf ve kuruluşlara aktarılan 308 milyon TL’lik bütçe ile 150 mahalleye kreş açacağız’ notunu düştü.

İBB Başkan Adayı İmamoğlu'nun paylaştığı videoda verilen mesaj şöyle:

Kayırmacılık sona erecek, her kuruşu İstanbul halkı için kullanacağız. Nasıl mı? Belirli vakıf ve kuruluşlara sadece 1 yılda 308 milyon TL'lik para ve mülk aktarıldı. Bir avuç insanın zenginleşmesine aracılık eden bu işleyişi halkın yararına dönüştüreceğiz. 150 mahallede kreş açacağız. Kadınların yükünü azaltacak, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız