Ekrem İmamoğlu’ndan yarın yapılacak seçim için destek mesajı

Kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından YSK’nın seçimleri yenileme kararı aldığı Kırıkkale'nin Keskin, Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Adıyaman'ın Kesmetepe Beldesi'nde yarın sandık kurulacak. Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AKP'nin adayı Eyüp Aytekin belediye başkanlığını kazanırken, CHP'nin itirazı üzerine aradaki oy farkının bire inmesi sebebiyle seçimler iptal edilmişti. Denizli’nin Honaz ilçesinde ise CHP'li Yüksel Kepenek’in belediye başkanlığı mazbatası, kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle seçimler iptal edilince verilmemişti.

İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak seçimlerde yarışacak yol arkadaşlarına başarılar diledi. Adaylara dileklerini, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir video ile gönderen İmamoğlu “2 Haziran’da yapılacak yerel seçimlerde Denizli Honaz’da Yüksel Kepenek’e ve Artvin Yusufeli’nde Barış Demirci’ye başarılar diliyorum. Eminim iki adayımız da kazanarak ilçelerine çok değerli hizmetlerde bulunacaklar. Biz de hep onların yanında olup çalışmalarına katkı sunacağız” dedi.