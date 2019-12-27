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Ekrem İmamoğlu’ndan yerli otomobile destek!

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yerli otomobilin fotoğrafını paylaşarak emeği geçenlere teşekkür etti ve İBB'nin güçlü bir siparişle yerli otomobile destek olacağını açıkladı.

22:22 -
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Ekrem İmamoğlu’ndan yerli otomobile destek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıtımı yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk deneme sürüşü gerçekleştirilen yerli otomobil ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Otomobilin fotoğrafını paylaşan İmamoğlu bu girişimle gurur duyduklarını belirterek, İBB'nin güçlü bir siparişle yerli otomobile destek olacağını duyurdu.

“ELEKTRİK ÜRETİMİNİ DESTEKLEYECEĞİZ”

İmamoğlu paylaşımında, “Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz” dedi. İBB olarak elektrikli üretimi destekleyeceklerini belirten İmamoğlu, ‘Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 22:23 27.12.2019
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