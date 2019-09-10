Ekrem İmamoğlu’nu faceapp’ta gençleştirip, sahte belge ürettiler!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medyada sözde bir belge dolaşıma sokuldu. 1995 tarihli sözde belgede Ekrem İmamoğlu’nun Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’na üye olarak kaydedildiği görülüyor.

DANIŞMANI SAHTE OLDUĞUNU KANITLADI

Belgenin sahte olduğunu ise İmamoğlu’nun seçim kampanyası sorumlusu Necati Özkan kanıtladı.

Sözde belgedeki fotoğrafın faceapp programıyla yapıldığını gösteren Özkan “Fetö kafası troller sahte belge üretip Ekrem İmamoğlu’nu Mason yapmışlar. 2013'te fotoğrafçı Mehmet Turgut'a çektirdiğimiz orijinal fotoğrafı FaceApp ile gençleştirip, 1995 tarihli sahte belgeye yapıştırmışlar. Güya cami cemaatini ikna edecekler. Zavallılığa bakar mısınız.” diye yazdı.