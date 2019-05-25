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Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı SP iftarına Yıldırım telgraf gönderdi

İstanbul'un seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın davet edildiği Saadet Partisi'nin (SP) iftar programına sadece İmamoğlu katıldı. AKP'nin adayı Yıldırım ise telgraf göndermekle yetindi.

21:58 -
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Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı SP iftarına Yıldırım telgraf gönderdi

İmamoğlu katıldığı iftar programı için,”Bu gece Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Adayı Necdet Gökçınar'ın da katıldığı SP İstanbul İl Başkanlığı iftarında orucumuzu açtık. Ramazan ayının ve tutulan oruçların herkesin yüreğine merhameti ve sözlerine güzelliği getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

İftar programına Yıldırım telgraf göndermekle yetindi.

Telgraf gönderen Binali Yıldırım ise, “Ruhumuzu masivadan arındırıp hayatımızın muhasebesini yapmamız için bizlere fırsatlar sunan Ramazan ayının feyz ve bereketinden istifade etmek gayesiyle düzenlemiş olduğunuz iftar programına yaptığınız davet için teşekkür ediyorum” dedi.

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Son güncelleme: android-time 22:00 25.05.2019
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