Ekrem İmamoğlu’nun konvoyunda kaza

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde CHP İstanbul Eski Meclis üyeleri ile biraraya geldi.

İmamoğlu buradaki töreninin ardından seçim otobüsü ile Şişli Halaskargazi Caddesi’ne geçti. İmamoğlu seçim otobüsünde halkı selamlarken, konvoya bakan bir kadına geri geri gelen bir araba çarptı. Kadına olay yerindeki ilk müdahaleyi vatandaşlar ve otobüsünden inen İmamoğlu yaptı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaşlı kadın daha sonra özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu’nun ekibinden bir kişi de kadınla birlikte hastaneye gitti. Ekrem İmamoğlu ucuz atlatılan kazanın ardından seçim otobüsü ile yaptığı turuna devam etti.