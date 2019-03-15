Eksi Sözlük’ten skandal yorum için açıklama

Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen saldırı sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi. Dünyayı sarsan saldırı sonrası Ekşi sözlük de konuyla ilgili başlık açıldı. Bu başlık altına yapılan bir yorumda “Videoyu izleyip keşke Türkiye’ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim” ifadeleri kullanıldı.

EKSİ SÖZLÜK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran yorumla ilgili Ekşi Sözlük’ten bir açıklama geldi. Terör saldırısının kınandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

HESABI KAPATILDI YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bu konuyla ilgili hakkımızda paylaşılan yalan ifadeler nedeniyle açıklama yapmak isteriz: ‘Yeni Zelanda’da camiye saldırı’ başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry’i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır. konuyla ilgili emniyet birimleri tarafımızla iletişime geçmiştir, yasal süreç işlemektedir.”

İşte Ekşi Sözlük’ten yapılan o açıklama;

