Meksika bölgesinin en büyük uyuşturucu tacirleri arasında yer alan El Chapo, 2014 yılında hapishaneden kaçmayı başarmasının ardından, 2016 yılında tekrar yakalanarak hapishaneye gönderilmişti. Uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman'ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez babasının işlerini devam ettiren isim olarak dikkat çekiyor. Peki, El Chapo kimdir? El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman Lopez kimdir?

EL CHAPO KİMDİR?

25 Aralık 1954 tarihinde Meksika’nın Sinaloa kentinde dünyaya gelen El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014’te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etti.

Amerikan yetkililer Guzman’ın yakalanması için gerekli bilgileri verene 5 milyon dolarlık ödül vadetmiştir. Kaçak olduğu süre içinde cinsel organını büyütme operasyonu geçirmiştir. Aralık 2015’te uyuşturucu ticaretini sabote ettikleri gerekçesiyle IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’yi tehdit etmiştir. 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalanmıştır.

Çevresinde birçok düşmanı bulunan El Chapo, 1993 yılında bir başka kartel olan Tijuana’ın hedefinde yer almıştır. El Chapo’nun ineceği havalimanına saldırı için giden tetikçiler, o esnada havalimanında bulunan ve El Chapo ile aynı marka ve renkte araç kullanan başpiskoposa saldırmıştır. Bu esnada Guzman, havalimanından rahatça çıkıp gitmiştir.

El Chapo’nun bir diğer şanslı olduğu konu ise yakınında tuttuğu isimlerin bağlılığını kolayca elde etmesi olmuştur. Guzman ile aynı bölgede uyuşturucu tacirliği yapan Juarez kartelinin patronu, bir inşaatın zeminine gömülü varilin içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Juarez’in adamları, bu ölümden dolayı tedirgin olmuş ve El Chapo’nun tarafına geçmiştir. Ancak olayın gerçek boyutu çok sonra anlaşılmış ve Juarez’in patronunun suikast değil, yanlış ameliyat sonucu öldüğü, bu nedenle de hastane yönetimi tarafından olayın örtbas edilmesi amacıyla cesedi varil içerisine koyarak gömdüğü anlaşılmıştır.

OVİDİO GUZMAN LOPEZ KİMDİR?

Uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman'ın çocuklarından biri olan Ovidio Guzman Lopez 28 yaşındadır.

Babasının ikinci evliliğinden olan dört çocuktan biri. Ağabeyi Ivan ile birlikte, babaları yakalandıktan ve 2017’de ABD’ye iade edildikten sonra uyuşturucu çetesinin kontrolünü ele geçirdi.