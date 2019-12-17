El Nusra ve Heyet-i Tahrir El Şam’a operasyon: 25 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Fetih El Şam Cephesi, El Nusra Cephesi, Heyet-i Tahrir Şam Cephesi, El Kaide, Huraseddin Tugayları (Had Grubu), terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan emniyet güçleri gece 01.00 sıralarında Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki toplam 37 şüpheli adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyon, Konya’nın Selçuklu ilçesinde, Adana’nın Yüreğir ilçesinde, Ankara’nın Mamak ilçesinde, Kocaeli’nin Derince ilçesinde, Trabzon’un Sürmene ilçesinde ve Adıyaman’ın merkezinde de devam etti.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde arama yapan ekipler çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler, örgütsel yardım adına kullanıldığı düşünülen yüklü miktarda nakit para, çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütlerinin sözde bayrakları ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor. (DHA)