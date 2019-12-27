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Son dakika: Elazığ’da deprem 4.9! Malatya ve çevre illerde de hissedildi…

Saat 10:02 itibariyle merkez üssü Elazığ olan ve büyüklüğü AFAD tarafından 4.9 olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Son dakika bilgilerine göre deprem Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve çevre illerde de hissedilirken korku ve paniğe neden oldu. Henüz can ve mal kaybı konusunda bir açıklama yapılmadı. Depremin ardından saat 10:11'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi...

10:12 -
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Son dakika: Elazığ’da deprem 4.9! Malatya ve çevre illerde de hissedildi…

Elazığ ve çevresindeki iller saat 10:02’de 4.9’luk depremle sarsıldı. AFAD depremi 4.9 olarak ölçerken Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Dakika dakika son depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

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Son güncelleme: 10:25 27.12.2019
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