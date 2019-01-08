Elazığ’da okullar tatil mi? Elazğı’da 8 Ocak kar tatili açıklaması…

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilçede okullar tatil edildi. Elazığ'da sabah okula gitmek için hazırlanan öğrenciler ve veliler Elazığ'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Elazığ'da okullar tatil mi? İşte Elazığ kar tatili konusunda merak edilen detaylar...

Elazığ’da kar yağışı şehri etkiledi ve bazı ilçeler için kar tatili ilan edildi. Özellikle taşımalı eğitim yapılan bölgeleri etkileyen kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi. İşte ayrıntılar…

ELAZIĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı nedeniyle Elazığ’ın ilçelerinden Arıcak genelinde tüm okullarda, Alacakaya, Maden ve Sivrice’de ise taşımalı eğitime ara verildi. Valilik açıklamasında;”Yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklendiğinden Arıcak ilçemiz genelinde, Alacakaya, Maden ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitim yapan okullarda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir, merkez ve diğer ilçelerimiz gelişmelere göre değerlendirilecektir”denildi. Öte yandan gece saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkili olaya başladı.

ELAZIĞ HAVA DURUMU



Elazığ’da kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yarın da kendini gösterecek olan kar yağışı perşembe günü şehri terk edecek.