Elazığ’da Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri iptal edildi

Suriye’nin kuzeyine yönelik saat 16.00’da başlayan Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle yurdun dört bir köşesinden organizasyonların iptali gelmeye başladı. Kaz Dağları'nda cumartesi günü yapılması planlanan ve onbinlerce vatandaşın katılması beklenen Su ve Vicdan Mitingi’nin iptalinin ardından Elazığ’da düzenlenen Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenliklerinin de iptal edildiği valilik tarafından duyuruldu.

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Elazığ Valiliği yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İlimizde 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 13'üncü Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri programımız, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'nın başlamış olması nedeniyle iptal edilmiştir. Kahraman Türk ordumuz şimdi ya da gelecekte sınırlarımızda kendine tehdit oluşturacak hiçbir oluşuma izin vermeyecektir. Ulusal güvenliğimizi korumak, huzuru temin ve bölgede barışı tesis etmek ve terör örgütlerinden arındırmak üzere yola revan olan kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi “Barış Pınarı” harekâtında Rabbimiz mansur ve muzaffer kılsın. Kamuoyuna duyurulur.”