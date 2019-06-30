Elbise dolabında altı kadın böyle yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 300 polis, Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 8 bin kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalanırken, 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca denetlemelerde 1 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Sorgusu yapılan bin 960 araçtan 86’sına cezai işlem uygulanırken, 8 araç ise trafikten men edildi. Polis ekiplerinin yanı sıra Gıda Tarım İl Müdürlüğü, maliye ve belediye ekiplerinin de katıldığı uygulamada denetlenen 40 iş yerinden 32’sine toplam 60 bin lira para cezası uygulandı.

KAÇAK ÇALIŞTIRILAN KADINLAR DOLAPTA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ilçedeki bir eğlence merkezinde de denetim yapıldı. İş yerinde kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu 6 kadın, elbise dolabının içerisinde gizli bölmede yakalandı. Kadınlar, sınır dışı işlemleri için emniyete götürülürken. iş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)