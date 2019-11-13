Elektrikler ne zaman gelecek? 13 Kasım elektrik kesintisi listesi

Elektrik kesintisi durumlarında hayat ciddi şekilde zorlaşırken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ'ın sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan elektriklerin tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. İşte o liste…

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ – İSTANBUL

– MEHMET AKİF ERSOY Mh., HARAÇÇI Mh., ÇİLİNGİR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-04:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30400-28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264-29700-29403-28792-28787-29468-29456-29081-29319-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-29556-28044-29174-28461-28273-29411-28692-29744-29701-29712-28475-28477-29546-29785-28568)

– HALLAÇLI Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., YUNUS Sk., MUHTEREM Sk., SEBAT Sk., KARA ÇIKMAZI Sk., MUKADDES Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30412-25022-26051)

– GÜRSEL Mh., TESTİ Sk., UMERA Sk., TÜMLEÇ Cd., DOĞANDERE Sk., FASIL Sk., AĞRI Sk., YADİGAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30445-9550 T.M.)

– YENİKÖY Mh., YASSIÖREN Mh., TAYAKADIN Mh., KARABURUN Mh., HACIMAŞLI Mh., BOYALIK Mh., BALABAN Mh., BAKLALI Mh., TERKOS Mh., DURUSU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30370-29346-41986-28879-40345-41095-29989-40002-41219-29703-28948-29703-29605-28877-40003-28878-29112-30514-28064-40018-29299-28674-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-41644-29571-29665-41635-29144-30516-28885-28560-29066-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29790-29576-29975-29259-30513-29483-28385-28400-28971-29647-29256-28847-28848-28870-28876-29060-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29111-29660)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1281. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30440-28850)

– SEYRANTEPE Mh., CESUR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30454-9086,9645 T.M. İLGİLİ DEPARLARI)

– ULUS Mh., OKUL YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30397-3403)

– ÇELİKTEPE Mh., GÖL Sk., KIVILCIM Sk., EYALET Sk., MEVLÜT BAKIRTAŞ Sk., ALACA Sk., FİGEN Sk., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Cd., ÇEMENZAR Sk., DAR Sk., GÜLBAHÇE Sk., ŞEHİT KARAKUŞLAR Cd., KUYTU Sk., ŞEREFE Sk., NANE Sk., MUTLU Sk., GAYRETLİ Sk., KARAŞAHİN Sk., BAYIR Sk., DEFNENAZ Sk., BERGAMA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve