Elektrik kesintisi listesi: BEDAŞ güncel elektrik kesintisi program 9 Kasım…

İstanbul’da hafta sonu planlı bir elektrik kesintisi yapılacak. Vatandaşlar yaşadıkları mahallede elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. BEDAŞ, kesinti yapılacak ilçeleri yayınladı. Peki İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– NİNE HATUN Mh., 123. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29594-18008)

– FEVZİ ÇAKMAK Mh., 8/13. Sk., OSMAN GAZİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29998-18599)

– BOZKURT Mh., BAYSUNGUR Sk., BİLEZİKÇİ Sk., ERGENEKON Cd., EŞREF EFENDİ Sk., KURTULUŞ Cd., SADRİ MAKSUDİ ARSAL Sk., SEYMEN Sk., ŞAHİN Sk., TÜRKBEYİ Sk., ESKİŞEHİR Mh., AKTAŞ Sk., BAYSUNGUR Sk., DEĞİRMEN Sk., KURTULUŞ Cd., ŞAHİN Sk., FERİKÖY Mh., BOZKURT Cd., KURTULUŞ Cd., SAVAŞ Sk., SEYMEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30162-3207)

– ORHAN GAZİ Mh., ATATÜRK Bul., SANAYİ Cd., MERCEDES Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30015-20141 21919 22920 22716 20574)

– KOZA Mh., 1655. Sk., 1638. Sk., ATATÜRK Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30014-27368 22660 22993 22662 22663 22665 22635 22659 22661 22664 22658 27364 27365 27366 27473 27367)

– SANAYİ Mh., DAVUTPAŞA Cd., BAŞAKLI Sk., GÜLİSTAN Sk., AVCILAR Cd., ALBAY Sk., ŞEHİT ER ENGİN KARAGÖZ Sk., SANCAKLI Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., ÖZNUR Sk., ÖZBORAN Sk., ORPAK Sk., OZAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30103-103)

– KAYABAŞI Mh., RABİA Cd., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30090-12641)

– KİRAZLI Mh., ÇOLAKOĞLU Sk., MANOLYA Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30072-31856)

– BOZKURT Mh., BAYSUNGUR Sk., BİLEZİKÇİ Sk., ERGENEKON Cd., KURTULUŞ Cd., CUMHURİYET Mh., ERGENEKON Cd., DUATEPE Mh., ERGENEKON Cd., KURTULUŞ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30159-3780)

– BOZKURT Mh., BARUTHANE Cd., BAYSUNGUR Sk., BİLEZİKÇİ Sk., ERGENEKON Cd., KURTULUŞ Cd., TÜRKBEYİ Sk., DUATEPE Mh., BARUTHANE Cd., BOZKURT Cd., KURTULUŞ Cd., FERİKÖY Mh., BARUTHANE Cd., BOZKURT Cd., KURTULUŞ Cd., SAVAŞ Sk., TEŞVİKİYE Mh., ŞAKAYIK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30160-3116)

– BOZKURT Mh., BİLEZİKÇİ Sk., EŞREF EFENDİ Sk., SEYMEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30161-3975)

– GÜNEŞLİ Mh., KİRAZLI Cd., SAKARCA Sk., CUMHURİYET Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30073-31877)

– SANAYİ Mh., ÇİNÇİNDERE Cd., ŞEHİT ER ENGİN KARAGÖZ Sk., SAMİ PAŞA Sk., İMAR Sk., GÜLİSTAN Sk., ALBAY Sk., ÖZBORAN Sk., OZAN Sk., ORPAK Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30102-414)

– SANCAKTEPE Mh., ABDULLAH AKBULUT Cd., MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., DERGAH Sk., KIBRIS Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30146-25083)

– BOZKURT Mh., EŞREF EFENDİ Sk., ESKİŞEHİR Mh., AKAĞALAR Cd., DEMET Sk., DERİCİLER Sk., DOLAPDERE Cd., EŞREF EFENDİ Sk., GAZİNO Sk., IRMAK Cd., KARABATAK Sk., KAYTANCI RASİM Sk., KINALI KEKLİK Sk., KURTULUŞ MASLAĞI Sk., KÜÇÜK AKARCA Sk., KÜKÜRTLÜ Sk., LALEZAR Sk., MARSIK Sk., PERVAZ Sk., PEŞKİR AĞASI Sk., SARRAF MÜMİN Sk., ŞAHİN Sk., TUZCU MURAT Sk., İNÖNÜ Mh., AKKARGA Sk., BABİL Sk., ÇİMEN Sk., DOLAPDERE Cd., KÜÇÜK BAYIR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30166-3249)

– KAYABAŞI Mh., RABİA Cd., ŞEHİT SEMİH BALABAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30089-12604)

– BOZKURT Mh., BARUTHANE Cd., BİLEZİKÇİ Sk., DERE Sk., DOLAPDERE Cd., ERGENEKON Cd., EŞREF EFENDİ Sk., POYRAZ Sk., SEYMEN Sk., CUMHURİYET Mh., ERGENEKON Cd., HALASKARGAZİ Cd., SAKSI Sk., ERGENEKON Mh., DOLAPDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., KAYA HATUN Sk., POYRAZ Sk., TAY Sk., YUNUSBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30155-3250)

– BOZKURT Mh., DERİCİLER Sk., BİLEZİKÇİ Sk., DOLAPDERE Cd., KINALI KEKLİK Sk., ŞAHİN Sk., ERGENEKON Mh., DOLAPDERE Cd., ESKİŞEHİR Mh., BAYSUNGUR Sk., BİLEZİKÇİ Sk., ŞAHİN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30169-3112)

– GÜRSEL Mh., YALIN Sk., ALAYBEY Sk., GÜÇBİRLİĞİ Sk., ÇAMPARK Sk., ERZİNCAN Sk., ÖZOĞUL Cd., 28 NİSAN Cd., TONOZ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30280-9155 T.M.)

– YENİKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30198-4487-4411)

– KOCATEPE Mh., DOLAPDERE TAKSİM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında BOZKURT Mh., ŞAHİN Sk., DOLAPDERE Cd., ERGENEKON Mh., KÜÇÜK BAYIR Sk., ÇİMEN Sk., DOLAPDERE Cd., ESKİŞEHİR Mh., DERİCİLER Sk., DOLAPDERE Cd., IRMAK Cd., ŞAHİN Sk., İNÖNÜ Mh., ÇİMEN Sk., DOLAPDERE Cd., KÜÇÜK BAYIR Sk., SATIRCI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30172-3688)

– YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30203-4034-4157)

– CİHANGİR Mh., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30233-21660)

– CİHANGİR Mh., SANAYİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30228-20973)

– CİHANGİR Mh., ULUBAŞ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30229-21278)

– CİHANGİR Mh., ULUBAŞ Cd., SANAYİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30230-21119)

– CİHANGİR Mh., ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30231-22724)

– CİHANGİR Mh., SEREN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30232-21148)

– SÜLEYMANİYE Mh., 738. Sk., 737. Sk., 739. Sk., 740. Sk., 764. Sk., 723. Sk., 724. Sk., 726. Sk., 725. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30283-27007)

– GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30282-9155 T.M.)

– BALABANAĞA Mh., BÜYÜK REŞİTPAŞA Cd., DARÜLFÜNUN Cd., VEZNECİLER Cd., VİDİNLİ TEVFİKPAŞA Cd., ZEYNEP KAMİL Sk., KALENDERHANE Mh., DARÜLELHAN Sk., ŞEHZADEBAŞI Cd., VEZNECİLER Cd., KEMALPAŞA Mh., FEVZİYE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30298-2139 TM)

– MERKEZ Mh., 20/A Sk., 21. Sk., 21/1. Sk., 1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30320-18542)

– KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30322-12785)

– FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., PAZARYOLU Cd., TALATPAŞA Mh., 1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., ÜÇEVLER Mh., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30284-20610)

– YAHYA KEMAL Mh., GÜZELDERE Cd., ENGİN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30285-9838 T.M.)

– KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30310-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

– CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., SERENCEBEY YOKUŞU Sk., SARAY Cd., YILDIZ Mh., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30327-3087)

– ZAFER Mh., 123. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 130. Sk., RIFAT ILGAZ Cd., DENİZ GEZMİŞ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30281-21291)

– NENEHATUN Mh., VEDA Sk., MİSAFİR Sk., TEBESSÜM Sk., GÜLZAR Sk., İSKENDER Sk., DEMİRAY Sk., HASAN TAHSİN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30324-28439-28431-29097-29309)

– PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ Mh., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30326-3667)

– KARTALTEPE Mh., HİSAR Sk., 2.EVREN Sk., 5.ŞİRİN Sk., 1.MALAZGİRT Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30356-11424)

– TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30363-8526)

– AKAT Mh., ÇINAR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30333-3588)

– ADNAN KAHVECİ Mh., HATAY Cd., SELAM Sk., ŞEKER Sk., BURÇİN Sk., KÖROĞLU Cd., UYGAR Sk., BEYAZIT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30347-22314)

– ADNAN KAHVECİ Mh., KÖROĞLU Cd., MUTLU Sk., TAŞLI Sk., SEVDA Sk., MİNE Sk., ATAKENT Cd., KURTULUŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30348-22318)

– ADNAN KAHVECİ Mh., ATAKENT Cd., HATAY Cd., ERATA Cd., NİSAN Sk., LAVANTA Sk., BENGÜ Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30349-27087)

– SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30355-24154 24522 24553 24557 24520)

– YENİKÖY Mh., YASSIÖREN Mh., TAYAKADIN Mh., KARABURUN Mh., BOYALIK Mh., BALABAN Mh., BAKLALI Mh., TERKOS Mh., DURUSU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30368-29346-41986-28879-40345-41095-29989-40002-41219-29703-28948-29703-29605-28877-40003-28878-29112-30514-28064-40018-29299-28674-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-41644-29571-29665-41635-29144-30516-28885-28560-29066-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29790-29576-29975-29259-30513-29483-28385-28400-28971-29647-29256-28847-28848-28870-28876-29060-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29111-29660)

– KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30373-1067)

– SANAYİ Mh., BAŞAKLI Sk., ÇARŞI Sk., GÜRBÜZ Sk., KAYALAR Sk., ÖZNUR Sk., ORPAK Sk., OZAN Sk., KAYIN Sk., KALE Sk., GAMZE Sk., SAKİN Sk., MİNE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30341-468-1)

– KAVAKLI Mh., DENİZ AKTAŞ Cd., BÜLENT ECEVİT Cd., BEKTAŞ Sk., BATLAMA Sk., OSMANBEY Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30350-22329)

– BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., BOLLUCA Mh., YUNUS EMRE Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30371-28802-29527-28153-29526-29525-29414-29695-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29733-28331-30504-29524-41615-28679-29519-29993-28793-28170-29864-29371-28433)

– İSMETPAŞA Mh., 134. Sk., 72. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30357-29947 TM – 28395 TM )

– ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30390-21071)

– MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30364-8773)

– MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30395-9571-9957-9055-9295-9064-9947-9057-9060-9912-9058-9061-9559-9560-9584-9395-9676-9600-9218-9062-9672 T.M.)

– ÇİLİNGİR Mh., HARAÇÇI Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30398–28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264-29700-29403-28792-28787-29468-29456-29081-29319-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-29556-28044-29174-28461-28273-29411-28692-29744-29701-29712-28475-28477-29546-29785-28568)

– HALLAÇLI Mh., MURAT Sk., MUHLİS ÇIKMAZI Sk., AKINCILAR Sk., KADI Sk., HACI YILMAZ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30408-25022)

– HADIMKÖY Mh., İBNİ SİNA Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30417-22808, 27318, 27290, 27880)

– YENİDOĞAN Mh., ULUYOL Cd., CANER Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30362-8403)

– TÜRKOBA Mh., KAYALAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30366-24192 24270 24234)

– KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30372-1066)

– MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30365-8783)

– YAKUPLU Mh., KAVAKLI Cd., 10. Sk., KAVAKLI Mh., İBRAHİM MÜTEFERRİKA Cd., OLİMPİYAT Cd., ZAĞRANOS PAŞA Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30391-20400)

– NENEHATUN Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30423-29097-28439-29251-28309-28681)

– YASSIÖREN Mh., BELDE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30401-22524)

– BEŞTELSİZ Mh., 1 YOL Sk., 114/1 Sk., 2 YOL Sk., 4 YOL Sk., 5 YOL Sk., 75/11 ÇIKMAZ Sk., 75/11 Sk., 75/12 Sk., 75/2 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., ÇIRPICI Mh., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 10 Sk., MODABAĞ 4 Sk., MODABAĞ 8 Sk., MODABAĞ 9 Sk., SEYİTNİZAM Cd., YULAF TARLASI (G/1) Sk., YULAF TARLASI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30419-1866)

– YEŞİLKÖY Mh., ARSLAN Sk., ÇINARLI Sk., ÇİÇEK Sk., DEMİRYOLU Cd., FENER Cd., GAZİ EVRENOS Cd., İRFANİYE Sk., KARANFİL BAHÇESİ Sk., LEYLAK ÇİÇEĞİ Sk., ZAMBAK Sk., YEŞİLKÖY İSTANBUL Cd., YASEMİN Sk., SERBESTİ Cd., PEMBE MENEKŞE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30421-1751 )