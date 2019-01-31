Elektrik kesintisi programı: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi listesi…

Yaşanan elektrik kesintilerinden en az düzeyde etkilenmek isteyen vatandaşlar BEDAŞ’ın sitesinde yer alan elektrik kesintilerini araştırıyor. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? İşte güncel elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– 100. YIL Mh., 3/1. Sk., 2/1. Sk., 9/1. Sk., MATBAACILAR Cd., 2. Cd., 5. Sk., 5/3. Sk., KIŞLA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20397-18279)

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., NEZİH BARUT Cd., BESTE Sk., ÇİÇEK Sk., DEMET Sk., EBRU Sk., BAHAR Sk., ERDİL Sk., FİLİZ Sk., KUZU Sk., PAZARTÜRK Cd., SAFİR Sk., ŞELALE Cd., TEKİNER Cd., ULUS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20271-22359 20987 20986 20985 20980 20988 20631 20497 20318 20317 22627 22626 27131 27823)

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., NEZİH BARUT Cd., DEMET Sk., ERDİL Sk., SAFİR Sk., TEKİNER Cd., ULUS Cd., NİSA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20272-20631 20497 20318 20317)

– TURGUT REİS Mh., 449. Sk., HAVAALANI Mh., GAZİLER ÇIKMAZI Sk., GÜNER Sk., GECİKMEZ Sk., GEZER Sk., GENELGE Sk., GEZGİN Sk., GÜNDEŞ Sk., GELİŞİM Sk., GAZİPAŞA Sk., GEZİBOYU Sk., ULUDAĞ Cd., GAZETECİ Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20398-18331)

– AKSARAY Mh., CERRAHPAŞA Cd., CERRAHPAŞA CAMİİ 1. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ Sk., KATİP MUSLAHATTİN Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 4. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 5. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ Sk., KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI Sk., MÜEZZİN 1. ÇIKMAZI Sk., MÜEZZİN 2. ÇIKMAZI Sk., MÜEZZİN Sk., MÜVERRİH NAİMA Sk., RECEP YAZICIOĞLU Sk., SANCAKTAR BABA ÇIKMAZI Sk., SANCAKTAR BABA Sk., SORGUÇCU Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ Sk., ŞEMİ MOLLA ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20537-2270 TM)

– KÜÇÜK PİYALE Mh., HAKİM Sk., KASIMPAŞA FIRINI Sk., DEREBOYU Cd., PİŞMANİYE Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., TAHTA KADI Sk., YENİ YOL ARA Sk., FİŞEKHANE DERESİ Cd., BAYRAM YERİ Sk., CAMİİKEBİR Mh., KASIMPAŞA FIRINI Sk., HAKİM Sk., DEREBOYU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20628-3784)

– ADNAN MENDERES Mh., SULTAN ÇELEBİ MEHMET Cd., DEMİR Sk., YAPRAK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20641-28786)

– OSMANGAZİ Mh., OSMAN GAZİ Cd., 3112. Sk., AKÇABURGAZ Mh., 3111. Sk., OSMAN GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20507-20142)

– AKÇABURGAZ Mh., 3088. Sk., 3036. Sk., 3038. Sk., 3084. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20509-21970)

– EMİRGAN Mh., SAKIP SABANCI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20566-4490)

– AKINCILAR Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., AYVACIK Sk., BEYATLI Sk., ÖĞRETİCİ Sk., ÇELİKTÜRK Cd., TAŞÇILAR Sk., NAMIK KEMAL Sk., ATİLLA Cd., SIRA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20597-626)

– HAMİDİYE Mh., AY Sk., BATUHAN Sk., BURAK Sk., FERMAN Cd., GAYE Sk., GÖLCÜK Sk., HALAY Sk., KARYAĞDI ÇIKMAZI Sk., OSMANGAZİ Cd., SEHER Sk., TAÇ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20629-9010)

– MERKEZ Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., SÜLEYMAN NAZİF Sk., ŞEMSİ PAŞA Sk., ZİYA GÖKALP Cd., ARKIN Sk., MERTER Sk., ZİYA PAŞA Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20630-198)

– ESENTEPE Mh., 2402. Sk., 2400. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20644-28296 TM)

– GÜNEŞLİ Mh., 5/A Sk., BARIŞ Sk., EREN Sk., 5. Sk., 3. Sk., KULOĞLU Sk., VAKIFLAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20647-31401)

– PİYALEPAŞA Mh., AKMAN Sk., AKÇAY Sk., DOĞAN Sk., AYDIN Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., ATLAS Sk., SIRAÇ Sk., ŞEN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20652-3182)

– PİYALEPAŞA Mh., ULAŞ Sk., TOROS Sk., CAN Sk., DİRİ Sk., OKÇULAR ÇEŞME Sk., KÜÇÜK EFEM Sk., ŞENAY Sk., YARPUZ Sk., MENEVŞE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20653-3257)

– PİYALEPAŞA Mh., AÇIK Sk., KUZEY Sk., CAN Sk., BULUT Sk., FATİH SULTAN Cd., FINDIK Sk., MEKTEP Sk., LALEZAR Sk., YAKA ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20654-3276)

– MURATBEY MERKEZ Mh., ÇATALCA YOLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20656-23169 23296 23496)

– FATİH Mh., AYNALI Sk., ŞEHİT HACI ALKAN Sk., VELİOĞLU Cd., AYDINLIK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20589-31481)

– DEMİRKAPI Mh., OYA Sk., SİTE Sk., FATİH Mh., VELİOĞLU Cd., İPEK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20590-31174)

– BAĞLARBAŞI Mh., AKSU Sk., AYDINLAR Sk., BAĞLARBAŞI Cd., DESTEGÜL Sk., PLEVNE KAHRAMANLARI Sk., SİPAHİLER Cd., YEŞİM Sk., ÇİMENZAR Sk., ŞEHİT CİHAN ELKAN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20611-28022 TM)

– BAĞLARBAŞI Mh., DESTEGÜL Sk., DERYA Sk., BAĞLIK Sk., KEÇEYOLU Sk., PLEVNE KAHRAMANLARI Sk., KAVAKLIDERE Sk., EMEK Sk., VİŞNELİ Sk., PARLAK Sk., FEVZİ ÇAKMAK Mh., 799. Sk., 797. Sk., 803. Sk., ŞEMSİPAŞA Mh., 42. Sk., 51. Sk., 48/1. Sk., 48. Sk., MARAŞ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20610-28067 TM)

– KISIRKAYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında ÇİFTALAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20626-4378 4344 4462 4324 4372 4385 4393 4342 4376 4323 4606 4321)

– BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20635-28802-41615-29521-30504-28331-28733-28660-29414-29695-29525-29526-28153-29527-28455-29957-28624-28977-30502-29618-29195-28043)

– PİRİNÇÇİ Mh., ARMUTLU Sk., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KARAÇALI Sk., KAMERİYE Sk., ZİYADE Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., TOPRAKÇI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20606-29045 TM)

– KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., İSTASYON Cd., SU DEPOSU Sk., GÖKÇEALİ Mh., BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Cd.DESİ Sk., BUĞDAY ÇIKMAZI Sk., CEVİZLİK Sk., ASMA Sk., EREN Sk., GÜLKURUSU ÇIKMAZI Sk., KARAÇALILIK ÇIKMAZI Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd.DESİ Sk., GEZEGEN Sk., GEVHER ÇIKMAZI Sk., GEZGİN ÇIKMAZI Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sk., GÖLHİSAR ÇIKMAZI Sk., GÖLCÜK ÇIKMAZI Sk., GÖKŞAH Sk., GEZER Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20615-23070-23025-23021-23390)

– ESENTEPE Mh., DERYA Sk., ESEN Sk., ALIŞIK Sk., YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY Cd., VAROL Sk., SÜRMENELİLER ÇIKMAZI Sk., SÜRMENELİLER Sk., ZAMBAK Sk., YENİBAHAR Sk., CEVAHİR Sk., SAKARYA Mh., BEŞİRGAZİ Sk., BEŞİRGAZİ ALT Sk., NERGİS Sk., 1.BAHÇELİ Sk., MİMARSİNAN ALT Sk., MİMARSİNAN Cd., AKAR Sk., KARTOPU Sk., 3.LALE Sk., 6.KARANFİL Sk., İKİKÖŞELİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20627-28773 TM)

– BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20633-28802)