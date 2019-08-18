Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ağustos elektrik kesintisi listesi…

Elektrik kesintisi durumlarında hayat ciddi şekilde zorlaşırken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İstanbul elektrik kesintisi listesi BEDAŞ’ın sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan elektriklerin tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. İşte o liste…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

18 Ağustos 2019 Pazar günü planlı kesinti programı



– MEŞRUTİYET Mh., VALİ KONAĞI Cd., MADALYON Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., HACI MANSUR Sk., KODAMAN Sk., AKKİRMAN Sk., TEŞVİKİYE Mh., HACI EMİN EFENDİ Sk., VALİ KONAĞI Cd., GÜZEL BAHÇE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26607-3033)

– HARMANTEPE Mh., GÜNEŞLİ Sk., DEMİR Sk., ÖZKAN Sk., ATLAS Sk., TUĞ Sk., VAN Sk., YAHYA KEMAL Mh., KIVRIM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26600-9212 T.M.)

19 Ağustos 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı



– MEVLANAKAPI Mh., BAŞBAKKAL MEYDANI Sk., BAŞBAKKAL Sk., BIÇKI Sk., DUTLU BAKKAL Sk., DİNGİL Sk., GÜMÜŞ ÇAYIRI Sk., KALEDİBİ Sk., KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI Sk., KATİP MURAT CAMİİ Sk., LALEZADE Sk., MELEK HATUN CAMİİ Sk., MELEK HATUN Sk., SELAMAĞASI Sk., SEZAİ HASAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26271-2267 TM)

– ATİKALİ Mh., BEYCEĞİZ Cd., BEYCEĞİZ FIRINI Sk., BEYCEĞİZ MESCİDİ Sk., BİLGİÇLER Sk., HALLAÇ MEHMET ÇIKMAZI Sk., HALLAÇ MEHMET Sk., HASAN FEHMİPAŞA Cd., KALECİ ÇIKMAZI Sk., KOVACI CAMİİ Sk., MEHMET DEDE Sk., TEKİNER Sk., ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ ARALIĞI Sk., ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ Sk., ÇARŞAMBA Sk., ÇULHALAR Sk., BALAT Mh., BEYCEĞİZ KUYUSU Sk., FETHİYE Cd., FETHİYE CAMİİ AVLUSU ÇIKMAZI Sk., KOLTUKÇU Sk., MEHMETAĞA CAMİİ Sk., MEHMETAĞA HAMAMI Sk., MEHMET DEDE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26272-2214 TM)

– GÖZTEPE Mh., ORUÇ Sk., NADİDE Sk., MIZRAK Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26477-31606)

– GÖZTEPE Mh., ORUÇ Sk., NADİDE Sk., MERCAN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26501-31606-31666-31175-31767-31450-31581)

– GÖZTEPE Mh., METİN Sk., NEŞE Sk., MIZRAK Sk., NADİDE Sk., NALAN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26480-31666)

– CUMHURİYET Mh., YETKİ Sk., DESİBEL Sk., TOROS Sk., ŞAFAK Sk., SİMGE Sk., DEFNE Sk., GİZEM Sk., ÇETİN EMEÇ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26608-25230)

– CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., YETKİ Sk., DESİBEL Sk., TOROS Sk., ŞAFAK Sk., SİMGE Sk., DEFNE Sk., GİZEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26612-25230)

– PİRİ MEHMET PAŞA Mh., HACIBEY TURAN Sk., İNÖNÜ Cd., RECEP SİLAHTAROĞLU Sk., GÜNEŞ Sk., KİRAZ Sk., YOSUN Sk., MUSTAFA OĞUZHAN Sk., BALÖZÜ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26621-25558)

– PINAR Mh., POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26624-4629)

– PINAR Mh., POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-14:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26625-4561)

– BAŞAKŞEHİR Mh., OLİMPİYAT Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26628-12580)

– BAŞAKŞEHİR Mh., TOROS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26640-12582)

– CEBECİ Mh., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2522. Sk., 2523. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2531. Sk., 2552. Sk., PEYAMİ SAFA Cd., Z Cd., V Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26656-28423 tm)

– KARAYOLLARI Mh., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 577/1. Sk., 579. Sk., 580. Sk., 580/1. Sk., 580/2. Sk., 580/3. Sk., 580/5. Sk., 580/4. Sk., 580/6. Sk., 581. Sk., 581/1. Sk., 584. Sk., 610/1. Sk., 640. Sk., FATİH Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26657-28335 TM)

– BAHÇELİEVLER Mh., ÖMÜR Sk., MEHTAP Sk., ÇALDIRAN Sk., NEYİRE NEYİR Sk., İPEK Sk., IHLAMUR 1 Sk., PİRİ REİS 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26674-768)

– KARAAĞAÇ Mh., KAHRAMAN Cd., DOSTLUK Cd., ERSAN Cd., SEZGİN Cd., İĞDELİ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26678-20306-22692-20748-20749-20705)

– İSTİKLAL Mh., BARUTHANE DERESİ Sk., HACI HÜSREV KÖPRÜSÜ Sk., HİLAL ÇIKMAZI Sk., DERYA BEYİ Sk., AKDENİZ Sk., ÖKSÜZ Sk., İMAM HÜSREV Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26682-3328)

– BARIŞ Mh., ATATÜRK Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26691-20365)

– FİRUZKÖY Mh., AZİZ Cd., MUSTAFA KEMAL PAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26692-21085)

– PİRİ MEHMET PAŞA Mh., SANATKARLAR Cd., ÖZGÜR Sk., AHMET ÖNEY Sk., YAVUZ Sk., VAKKAS Sk., ÇİÇEK ÇIKMAZI Sk., EKREM ÖZER Sk., SÜLEYMAN ÖZER Sk., OSMANONBAŞI Sk., GÖL Sk., EMEK ÇIKMAZI Sk., IRMAK Sk., HIZIRHILKIN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26637-25373 )

– MEVLANA Mh., EVLİYA ÇELEBİ Cd., SULTAN SELİM Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26693-21073)

– MEVLANA Mh., SULTAN MURAT Cd., AKŞEMSEDDİN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26695-21068)

– BAHÇELİEVLER Mh., ÖMÜR Sk., ÇALDIRAN Sk., NACİ KASIM Sk., YANYOL(D-100) Sk., ERDE Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26673-576)

– GAYRETTEPE Mh., BAŞAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26683-3472)

– BEDRETTİN Mh., BAHRİYE Cd., HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ Sk., ÇATMA MESCİT Mh., CAMADAN Sk., ÇATMA MEKTEP Sk., ÇATMA MESCİT KUYU Sk., TABUR İMAMI Sk., KÜÇÜK HAMAM Sk., ÇATMA MESCİD Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26684-3782)

– MEVLANA Mh., SULTAN MURAT Cd., HASAN KERİM Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26696-21067)

– ŞİRİNTEPE Mh., ANAYURT Sk., AKSÖĞÜT Sk., NURTANESİ Sk., SUSAM Sk., ACIYONCA Sk., KANYON Sk., BETÜL Sk., HASIR Sk., SEYRANTEPE Mh., KAĞITHANE BARBAROS Cd., AVREN Sk., GÖKDENİZ Sk., SULTAN SELİM Mh., BİLGİÇ Sk., BALCI Sk., BAYRAKTAR Cd., BULUT Sk., BASKIN Sk., BOSTANCI Sk., BİLLUR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26721-9549 T.M.)

– ŞENLİKKÖY Mh., KIR Sk., KIRSERDAR Sk., MAHİRLER Sk., OTLUKBELİ Sk., SAÇI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26734-1538)

– ORTABAYIR Mh., ACAR Sk., SARIGÖL Cd., ARKA Sk., ÇEŞMEBAŞI ÇIKMAZI Sk., ZİGANA Sk., MERİH Sk., ÇEŞMEBAŞI Sk., ABA Sk., ÇAKMAK Cd., HARMAN Sk., ŞAİR ÇELEBİ Sk., AZELYA Sk., YÜCELEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26703-9003 T.M. )

– SULTAN SELİM Mh., BESTEKAR Sk., BİLGİÇ Sk., BALÖZÜ Sk., BARUT Sk., SULTAN SELİM Cd., BUĞU Sk., AYAR Sk., BELİRLİ Sk., BAYRAKTAR Cd., BARIŞÇI Sk., YİĞİT Sk., SADAK Sk., BAĞIMSIZ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26715-9011 T.M. )

– ŞENLİKKÖY Mh., ACAR Sk., ARSLANLI Sk., AVCILAR Sk., ÇATAL ÇIKMAZI Sk., ÇATAL Sk., ÇETİNER Sk., İNCİ Sk., YAMAÇ Sk., YEŞİLKÖY Cd., YEŞİLYURT ÇIKMAZI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26733-1504)

– BİRLİK Mh., 812. Sk., KARAOĞLANOĞLU Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26755-18280)

– YENİKÖY Mh., YASSIÖREN Mh., TAYAKADIN Mh., KARABURUN Mh., BOYALIK Mh., BALABAN Mh., BAKLALI Mh., DURUSU Mh., TERKOS Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26756-28400 dm , 28971, 29256 , 29647 , 28848 , 28876 , 29060 DM , 28230 , 29845 , 28543 , 28799 , 28807 , 28272 , 29268 , 29323 , 28748 , 28844 , 28737 , 28845 , 28066 , 28846 , 28441 , 28651 , 28783 , 29289 , 28764 , 29111 , 29660 , 29346 , 29213 , 29219 , 29703 , 28877 , 28948 , 28876 , 29112 , 28064 , 28674 , 29299 , 29031 , 29557 , 28880 , 30505 , 28821 , 30508 , 28722 , 29665 , 28885 , 28560 , 29066 , 30516 , 29571 , 28855 DM , 28871 , 28861 , 28872 , 28869 , 28870 , 28867 , 28856 , 28865 , 28866 , 28868 , 29576 , 28883 , 29790 , 28019 , 29971 , 29975 , 29959 , 28989 , 29483 , 28385)

– MAVİGÖL Mh., KAŞGARLI MAHMUT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26757-29643 , 29021)