Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 10 Aralık elektrik kesintisi listesi…

Elektrik en önemli enerji ihtiyaçlarımızın başında geliyor, elektrik kesintisi durumlarında elektrikler saat kaçta gelecek sorusu önem kazanıyor. İstanbul'daki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ'ın sitesi üzerinden yayınlanıyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

10 Aralık Salı günü planlı kesinti programı;

– MİMAR SİNAN Mh., İSMAİL TAN Sk., AKIN Sk., HARUN UYSALER Sk., TEZCAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31306-25268)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31883-9245 D.M. 9828,9475,9439,9246 T.M., 9485 D.M.,9433,9315,9719,9302 T.M. 9729,9686,9462,9217,9364,9159,9435,9958,9487,9474,9410,9059,9604,9595,9708,9675,9292,9679,9494,9597,9593,9486,9775,9865,9971,9426 T.M.9491,9684,9511,9682,9689,9271,9524 T.M.)

– TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31957-4277-4213)

– ÇİFTE HAVUZLAR Mh., TÜRKSEL Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32022-18028)

– CUMHURİYET Mh., SUNGUR Sk., DERGAH Sk., ŞEVKAT Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32196-28313 TM)

– YENİ Mh., NURULLAH BALDÖKTÜ Cd., NAR Sk., KAMURAN Sk., ŞİRİN Sk., SÜMBÜL Sk., KARANFİL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32412-25128)

– YENİ MAHALLE Mh., YENİ Sk., İNÖNÜ Cd., 1.METİN Sk., 1.MEHMET AKİF Sk., METE Sk., ORHAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32213-11636)

– YENİ MAHALLE Mh., YENİ Sk., İNÖNÜ Cd., 1.METİN Sk., 1.MEHMET AKİF Sk., METE Sk., ORHAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32208-11636)

– SEYMEN Mh., MONDROS Cd., REŞAT Sk., YURDUM Sk., AKÇORA Sk., MEHDİ Sk., GAZİ YİĞİT Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32251-25232-25391-25647-25281-26400)

– HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32275-25022-25033)

– GÜMÜŞSUYU Mh., UFAK Sk., ÜLKER Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32301-3420)

– GENÇOSMAN Mh., DÖNMEZ Sk., DİLBER Sk., MUSTAFA YAŞAR Cd., GÜNAY Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., DOĞANCILAR Sk., DÜNDAR Sk., ARMAĞAN Sk., DOĞANAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32355-266)

– TAYAKADIN Mh., TRABZON Cd., AYDANUR Sk., TELLİ TURNA Sk., GÜRLÜKDERE Cd., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32345-29208-28786-41996-41995-28585-28578-29286-29595-29945-29212)

– ADNAN MENDERES Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32350-29208-28817-29211-41985-29431-29430)

– ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32352-20551-22060)

– GENÇOSMAN Mh., MEHMETÇİK Sk., MANOLYA Sk., ŞEBBOY Sk., SARDUNYA Sk., YETKİN Sk., AYAZMA Cd., YÖNETİCİ Sk., GEÇİT Sk., KATMERCİ Sk., BEDRETTİN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32356-637)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1470. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32311-28850 tm)

– CEBECİ Mh., 2602. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32316-28398 TM)

– SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 165. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32317-28966 TM)

– NAKKAŞ Mh., KIZILCAALİ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., KESTANELİK Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32325-23584 23458 23604 23115 23114 23710 23564 23319 23429 23475 23735 23583 23517 23531 23321 23116 23386 23402 23117 23119 23282 23317 23121 23118 23311 23707 23359 23575 23494 23127 23033 23367 23465 23112 23158 23539)

– YENİMAHALLE Mh., İSTANBUL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32374-1161-2)

– KARTALTEPE Mh., İSTANBUL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında MERKEZ Mh., EYÜP İSKELE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32375-8153 – 8643)

– HAVAALANI Mh., KÖYİÇİ Cd., BİRLİK Mh., 787. Sk., MİMAR SİNAN Mh., 78. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32376-18025 – 18217 – 18208 )

– YALIKÖY Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32324-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

– DENİZKÖŞKLER Mh., MİNE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32394-21930TM 9.DP)

– AKÇABURGAZ Mh., 3103. Sk., 3063. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32346-21737-27609)

– ADNAN MENDERES Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32348-29208-28817-29211-41985-29431-29430)

– MARMARA Mh., LİMAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32349-21864-22995-20561)

– KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32381-28222 TM)

– TURGUT REİS Mh., 485. Sk., CENGİZ TOPEL Cd., 484. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32401-18210)

– İSTİKLAL Mh., 2663. Sk., 2664. Sk., 2665. Sk., 2666. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32421-20608)

– İSTİKLAL Mh., 565. Sk., CUMHURİYET Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32422-21282)

– İSTİKLAL Mh., VATAN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32424-21035)

– İSTİKLAL Mh., VATAN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32425-20445)

– HACI KADIN Mh., HIZIR KÜLHANI Sk., HIZIRBEY CAMİİ Sk., İŞLEK Sk., HOCA GIYASETTİN Mh., ATLAMATAŞI Cd., HACI KADIN Cd., HACI KADIN ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ Sk., KÜÇÜKPAZAR Cd., MEHMETPAŞA CAMİİ Sk., MEHMETPAŞA ÇIKMAZI Sk., MEHMETPAŞA YOKUŞU Sk., SAATÇİ YOKUŞU Sk., SAATÇİ SADİ Sk., YAVUZ SİNAN Mh., ARAP ÇEŞMESİ Sk., KÜÇÜKDOLAP Sk., LEBLEBİCİ Sk., RAGIP GÜMÜŞPALA Cd., UNKAPANI DEĞİRMENİ Sk., UNKAPANI Cd., YAVUZ SİNAN CAMİİ Sk., YENİHAYAT Sk., ÇAKŞIRCI Sk., DEMİRTAŞ Mh., BODRUM Sk., HAYRİYEHANIM Sk., KIBLE Sk., KIBLE ÇEŞME ÇIKMAZI Sk., MURATEFENDİ Sk., SABRİ MEHMET Sk., DEVOĞLU YOKUŞU Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., PAÇACI Sk., KANTARCILAR Cd., TAHTAKALE Mh., ÇAMAŞIRCILAR Sk., TAHTAKALE Cd., BALKAPANI Sk., SÜLEYMANİYE Mh., DÖKMECİLER Sk., DÖKMECİLER HAMAMI Sk., FETVA YOKUŞU Sk., MİMAR SİNAN Cd., PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR Cd., SİYAVUŞPAŞA Sk., ŞAMDANCI Sk., SARIDEMİR Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32398-2331-2001-2057-2145-2238-2824-2115)

– KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., CAMİİ1 Sk., BAHAR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32420-)

– BAĞLAR Mh., FİDAN Sk., MİMAR SİNAN Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32478-31627)

– FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32467-29212)

– HÜRRİYET Mh., CAMİ Sk., EVREN Sk., ATATÜRK Cd., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32472-31525)

– NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32474-9663 T.M.)

– HÜRRİYET Mh., CUMHURİYET Cd., KUYU Sk., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32475-31066)

– OSMANGAZİ Mh., 2660. Sk., 2662. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32427-22902)

– OSMANGAZİ Mh., 2662. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32429-20305)

– MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32455-4018-4028-4188)

– ÖMERLİ Mh., GÜNGÖR Sk., RİSALET Sk., ÜMİT Sk., TUNÇASLAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32458-20124, 27534)

– ÇAĞLAYAN Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32482-9180 T.M.)

– MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32490-28346 tm)

– CUMHURİYET Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32491-28636 TM)

– FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 16:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32486-28786-41996-41995-28585-28578-29212-29945-29286-29595)

– CEBECİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32487-28252 tm)

– SAKARYA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32493-28756 TM)

– ZEYTİNLİK Mh., HALKÇI Sk., YAKUT Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32502-1375)

– AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32503-9149 T.M.)

– ADNAN KAHVECİ Mh., KUŞTEPE Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32509-22331)

– ADNAN KAHVECİ Mh., HARBİYE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32511-22453)

– ADNAN KAHVECİ Mh., HARBİYE Cd., ŞİŞHANE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32513-27457)

– 75. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32521-29220 TM)

– BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32542-31649 – 31648 – 31647 – 31645 – 99381 – 31629)

– NURİPAŞA Mh., 13 Sk., 14/1 Sk., 15 Sk., 12/1 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32510-1501)

– UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32525-29493 TM)

– CEBECİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32526-29099 TM)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32529-9487)

– KULOĞLU Mh., AĞA HAMAMI Sk., ÇUBUKÇU ÇIKMAZI Sk., FİRUZAĞA CAMİİ Sk., ALTI PATLAR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32531-3348-3913)

– GÜMÜŞSUYU Mh., KÜTÜPHANE ÇIKMAZI Sk., MİRALAY ŞEFİKBEY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32538-3215-3745)

– GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32544-9146 T.M.)

– MERKEZ Mh., MARMARA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32546-21752TM 6.DP)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.AYAZMA Sk., ESKİ İSTANBUL YOLU Sk., UZUNKEMER BULVARI Sk., SİPAHİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32568-9228 T.M.)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32571-9228 T.M.)

– ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32573-9457 T.M.)

– TELSİZ Mh., 69/1 Sk., 69/2 Sk., 72 Sk., 72/1 Sk., 72/2 Sk., 72/3 Sk., 72/4 Sk., 72/5 Sk., 80/1 Sk., 84 Sk., 84/5 Sk., 84/A Sk., 84/B Sk., 84/C Sk., 84/D Sk., 84/E Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32551-1883)

– SEYRANTEPE Mh., ZEHRA Sk., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32566-9449 T.M.)

– MİMAR SİNAN Mh., KÖSTEMİR Cd., HASESKİ Cd., AHMET DAĞLI Cd., MİMAR SİNAN Cd., BELKIS HANIM Sk., KORKMAZ ÇIKMAZI Sk., İNÖNÜ Cd., YILDIRAN Sk., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., NİL Sk., ORUÇGAZİ Sk., ELMASAĞA Sk., YAY Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32579-25133-25263-25360-26140)

– TELSİZ Mh., 69/1 Sk., 69/3 Sk., 72 Sk., 72/1 Sk., 72/2 Sk., 72/3 Sk., 80/1 Sk., 83 Sk., 84 Sk., ASIM KAZANCIGİL Cd., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., ZAKİRBAŞI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32550-1785)

– İZZETTİN Mh., GÖKÇEALİ Mh., KALEİÇİ Mh., İSTASYON Cd., SU DEPOSU Sk., ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN Bul., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd., CANLAR Cd., KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32585-23070 23341 23032 23343 23131 23332 23413 23398 23011 23634 23034 23035 23528 23042 23339 23471 23509 23135 23450 23659 23175 23418 23516 23361 23113 23557 23581 23225 23712 23477 23156 23016 23391 23684 23691 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262 23019 23038 23395 23013 23037 23579 23179 23024 23275 23068 23028 23444 23356 23615)

– ESENTEPE Mh., HİKAYE Sk., KESKİN KALEM Sk., SAĞLAM FİKİR Sk., MATBUAT Sk., 23 TEMMUZ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32567-9457 T.M.)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., SÜVARİ Sk., ÇEŞMEBAŞI Cd., GÖKTÜRK Cd., 1.DOĞA Sk., 2.ÇAYIR Sk., SOYDAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32569-9729 T.M.)