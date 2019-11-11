Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 11 Kasım planlı elektrik kesintisi listesi…

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi listesi elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap oluyor. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 11 KASIM

NİNE HATUN Mh., 123. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29595-18008)

– KOZA Mh., 1674. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30017-22807 20996 22649 20677 21836 20092 21786 21469 22878 27022)

– KOZA Mh., 1678. Sk., 1688. Sk., 1690. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1699. Sk., 1700. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1611. Sk., 1612. Sk., 1613. Sk., 3152. Sk., 3151. Sk., 1626. Sk., 1596. Sk., UĞUR MUMCU Cd., AKÇABURGAZ Mh., 1566. Sk., 1567. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30018-21522 27427 21523 20218 21524 21525 20531 21526 21187 27389 21995 22376 21860 22751 20886 21818 27142 21892 22752 20642 21105)

– HOCAPAŞA Mh., DARÜSSAADE Sk., KUM MEYDANI Sk., NÖBETHANE Cd., NÖBETHANE ÇIKMAZI Sk., TAYAHATUN Sk., İSTASYON ARKASI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30303-2144 TM)

– MİMAR KEMALETTİN Mh., KOCA RAGIPPAŞA Cd., ORDU Cd., ŞAİR HAŞMET Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30300-2154 TM)

– ALEMDAR Mh., ALEMDAR Cd., GÜZEL SANATLAR Sk., YEREBATAN Cd., CANKURTARAN Mh., ALEMDAR Cd., AYASOFYA Mey., BAB-I HÜMAYUN Cd., CAFERİYE Sk., MUSTAFADEDE Sk., SOĞUKÇEŞME Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30302-2110 TM)

– VİŞNEZADE Mh., VİŞNELİ TEKKE Sk., ŞAİR NEDİM Cd., AFACAN Sk., HACI HALİT ARSA Sk., SİNANPAŞA Mh., ŞEHİT ASIM Cd., ŞAİR VEYSİ Sk., SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ Sk., ÇELEBİOĞLU Sk., KÖYİÇİ MEYDAN Sk., IHLAMURDERE Cd., YENİHAMAM Sk., ORTABAHÇE Cd., MUMCUBAKKAL Sk., KÖŞELİ Sk., ALAYBEYİ Sk., LEŞGER Sk., ŞAİR LEYLA Sk., BEŞİKTAŞ Cd., ŞEHİT DURSUN BAKAN Sk., YENİLİK Sk., ALTINTAŞ Sk., AŞIK GARİP Sk., HATTAT TAHSİN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 01:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30342-3599 3292 3662 3551 3924)

– CANKURTARAN Mh., ADLİYE Sk., AKBIYIK Cd., KUTLUGÜN Sk., TERBIYIK Sk., TERBIYIK ÇIKMAZI Sk., YENİ SARAÇHANE Sk., YENİ SARAÇHANE ÇIKMAZI Sk., İSHAKPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30301-2034 TM )

– ESKİŞEHİR Mh., AKAĞALAR Cd., ALDAMGA Sk., AKTAŞ Sk., AZAK Sk., BAYSUNGUR Sk., DEĞİRMEN Sk., FENERCİ KADRİ Sk., FEYLOSOF Sk., KURTULUŞ MASLAĞI Sk., MEKKARECİ Sk., PERVAZ Sk., SAKSAĞAN Sk., SARRAF MÜMİN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30332-3656)

– ESKİŞEHİR Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30330-3098)

– ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., İSLAMBEY Mh., KARLIBAYIR Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-04:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30367-29587-29439-29440-28563-29657-29586-28728-29585-28058-28140-28805-28327-29349-29999-30503-28149-28174-28260-29896-28260-29896-28328-30506-)

– ESKİŞEHİR Mh., MARSIK Sk., AKAĞALAR Cd., DOLAPDERE Cd., IRMAK Cd., KAYTANCI RASİM Sk., FEYLOSOF Sk., KARABATAK Sk., DEĞİRMEN Sk., İNÖNÜ Mh., AKKARGA Sk., ÇİLİNGİR ÇIKMAZI Sk., ELMADAĞ Cd., KÜÇÜK BAYIR Sk., YENİ NALBANT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30329-3654)

– BÜLBÜL Mh., HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında FERİKÖY Mh., KURTULUŞ Cd., KOCABAŞ Sk., ESKİŞEHİR Mh., AKAĞALAR Cd., DEMET Sk., KAZASKADIN Sk., KAYTANCI RASİM Sk., MARSIK Sk., TUZCU MURAT Sk., KURTULUŞ Cd., AZAK Sk., ALDAMGA Sk., AKTAŞ Sk., BİLEZİKÇİ Sk., DEĞİRMEN Sk., PERVAZ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30331-3110)

– HALLAÇLI Mh., MURAT Sk., MUHLİS ÇIKMAZI Sk., AKINCILAR Sk., KADI Sk., HACI YILMAZ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30410-25022)

– GÜRSEL Mh., 28 NİSAN Cd., ERZİNCAN Sk., ÖZOĞUL Cd., YADİGAR Sk., SELÇUK Sk., ESKİ BEŞİKTAŞ Cd., İĞDELİBAHÇE Sk., KÖSEDAĞ Sk., BEDEL Sk., BİLİM Sk., ALAYBEY Sk., YALIN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30418-9156 T.M.)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1440. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30438-28850)

– GÜRSEL Mh., AKMAN Sk., IŞIKLI Sk., GÜLAY Sk., YELKEN Sk., İCABET Sk., SELMA Sk., NURTAÇ Cd., YEŞİLTEPE Sk., FESTİVAL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30404-9324 T.M.)

– GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30426-9324,9090,9146,9156 T.M.)

– SANAYİ Mh., DAVUTPAŞA Cd., SANCAK Sk., SANCAKLI Cd., ŞEHİT ER ENGİN KARAGÖZ Sk., AVCILAR Cd., BAŞAKLI Sk., İMAR Sk., ALBAY Sk., GÜLİSTAN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30469-465)

– 19 MAYIS Mh., BÜYÜKDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30514-3681)

– GÜRSEL Mh., NURTAÇ Cd., TESTİ Sk., ELYAF Sk., ESKİ BEŞİKTAŞ Cd., 28 NİSAN Cd., AKMAN Sk., BİLİM Sk., ÇIKRIK Sk., YEŞİLTEPE Sk., ÇAYIR Sk., ÇAYIRCIK Sk., CİHAT ÇIKMAZI Sk., NARLI Sk., FESLEĞEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30405-9090 T.M.)

– SARIGÖL Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30451-28393 TM)

– KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30452-28738 TM)

– CEBECİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30453-28362 TM)

– TEVFİKBEY Mh., ELİF Sk., 2.BÜLENT Sk., DOKTOR ALİ DEMİR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30504-11900)

– 19 MAYIS Mh., BÜYÜKDERE Cd., 19 MAYIS Cd., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30515-3898)

– GÜRSEL Mh., RABAK Sk., ERCAN Sk., 28 NİSAN Cd., TESTİ Sk., AYTAÇ Sk., DOĞANDERE Sk., TOPRAKBASTI Sk., ZEYTUNİ Sk., SİMGE ÇIKMAZI Sk., AĞRI Sk., BERKAY Sk., BİLİM Sk., UMERA Sk., AKİK Sk., YADİGAR Sk., HAVRAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30407-9146 T.M.)

– BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1030/1. Sk., ERHAN ÇAVUŞOĞLU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30422-28159)

– YENİBOSNA MERKEZ Mh., 29 EKİM Cd., DEĞİRMENBAHÇE Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30420-31964)

– SANCAKTEPE Mh., MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Cd., KUZGUNCUK Sk., BALABAN Mh., YOL Sk., İZZETTİN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30466-25083-25451-25452)

– ÇOBANÇEŞME Mh., AHMET HAŞİM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30478-31019)

– NENEHATUN Mh., BİHTER Sk., TUTKU Sk., ERGİN Sk., PALANGA Sk., ALPEREN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30447-28431-28439-29097-29101)

– EVREN Mh., TUFAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30479-31419)

– MAHMUTBEY Mh., GÜNEY Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30480-31619)

– TÜRKOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30457-24202 24140 24141 24479 24480 24076 24267 24024 24133 24402 24403 24404 24405 24406)

– GÜRSEL Mh., KUMLU Sk., TÜMLEÇ Cd., 28 NİSAN Cd., YADİGAR Sk., KÖSEDAĞ Sk., ZEMHERİ Sk., ÇEVİK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30464-9342 T.M.)

– YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30465-28011 TM)

– KAYABAŞI Mh., RABİA Cd., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30488-12606)

– BOZKURT Mh., EŞREF EFENDİ Sk., ESKİŞEHİR Mh., AKAĞALAR Cd., DEMET Sk., DERİCİLER Sk., DOLAPDERE Cd., EŞREF EFENDİ Sk., GAZİNO Sk., IRMAK Cd., KARABATAK Sk., KAYTANCI RASİM Sk., KINALI KEKLİK Sk., KÜÇÜK AKARCA Sk., KÜKÜRTLÜ Sk., LALEZAR Sk., MARSIK Sk., PERVAZ Sk., PEŞKİR AĞASI Sk., SARRAF MÜMİN Sk., ŞAHİN Sk., TUZCU MURAT Sk., İNÖNÜ Mh., AKKARGA Sk., BABİL Sk., ÇİMEN Sk., DOLAPDERE Cd., KÜÇÜK BAYIR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30510-3249)

– GENÇOSMAN Mh., GEÇİT Sk., MANOLYA Sk., SEMİZ Sk., ŞEBBOY Sk., SARDUNYA Sk., UZAY Sk., KAYNAK Sk., GÜZELLER Sk., FİLİZ Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30470-483)

– HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÖZGÜLER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30477-22813-22720-27444)

– ORTAKÖY Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., DORUK Sk., SULUCA Sk., DOĞUHAN Sk., GÜVENÇ Cd., KASAPOĞLU Cd., KUVAYİ MİLLİYE Cd., MANASTIR Cd., POSTANE Cd., GARANTİ Sk., OVAYENİCE Cd., SELİMPAŞA Mh., 4001. Sk., 4002. Sk., 4026. Sk., 4028. Sk., 4030. Sk., 4032. Sk., 4034. Sk., 4036. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30498-25979-25974-25958-25938-25700-25539-25923-25677-25293-25162)

– BOZKURT Mh., BİLEZİKÇİ Sk., DERİCİLER Sk., DOLAPDERE Cd., KINALI KEKLİK Sk., ŞAHİN Sk., ERGENEKON Mh., DOLAPDERE Cd., ESKİŞEHİR Mh., BAYSUNGUR Sk., BİLEZİKÇİ Sk., ŞAHİN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30511-3112)

– GÜNEŞLİ Mh., AYÇİN Sk., AKGÜL Sk., MAHMUTBEY Cd., ÖĞÜN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30523-31761)

– KAYABAŞI Mh., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30486-12642)

– KAYABAŞI Mh., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., RABİA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30487-12605)

– KOCATEPE Mh., DOLAPDERE TAKSİM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında BOZKURT Mh., ŞAHİN Sk., DOLAPDERE Cd., ERGENEKON Mh., ÇİMEN Sk., DOLAPDERE Cd., KÜÇÜK BAYIR Sk., ESKİŞEHİR Mh., DERİCİLER Sk., DOLAPDERE Cd., IRMAK Cd., ŞAHİN Sk., İNÖNÜ Mh., ÇİMEN Sk., DOLAPDERE Cd., KÜÇÜK BAYIR Sk., SATIRCI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30513-3688)

– GÜNEŞLİ Mh., 5/A Sk., BARIŞ Sk., CAMİ Sk., KULOĞLU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30519-31401)

– ATAKÖY 1. KISIM Mh., ZÜBEYDE HANIM Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30565-1777)

– GÜNEŞLİ Mh., YASİN Sk., 8. Sk., 9. Sk., ANAFARTALAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30521-31695)

– MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30574-29466-29796-29379-41378)

– AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30589-4126-4586)

– BARIŞ Mh., EĞİTİM VADİSİ BULVARI Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30538-22562)

– BARIŞ Mh., SONBAHAR Sk., HOŞSEDA Sk., EĞİTİM VADİSİ BULVARI Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30539-20457)

– BARIŞ Mh., HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30540-20458)

– BARIŞ Mh., GÜLBAHÇE Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30543-20460)

– SAKIZAĞACI Mh., TAŞHAN Cd., İSTANBUL Cd., KENNEDY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30547-1105)

– ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., CONK BAYIRI Cd., DUMLUPINAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30580-1254)

– BARIŞ Mh., NİGAR Sk., KASIM Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30542-20456)

– HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30572-29584)

– AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30587-4123-4121)