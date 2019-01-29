Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ İstanbul 29 Ocak elektrik kesinti programı…

Elektrik kesintisi yaşanan noktalarda elektrikler ne zaman gelecek sorusu sıklıkla soruluyor. İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanan yerlerin listesi BEDAŞ’ın internet sitesinde yer alıyor. Elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilenler…

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ – ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., BAĞIMSIZLIK Cd., BAHAR Sk., BESTE Sk., ÇİÇEK Sk., DEMET Sk., EBRU Sk., ERDİL Sk., FİLİZ Sk., KUZU Sk., NİSA Sk., PAZARTÜRK Cd., SAFİR Sk., ŞELALE Cd., TEKİNER Cd., NEZİH BARUT Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20266-22359 20987 20986 20985 20980 20988 20631 20497 20318 20317 22627 22626 27131 27823)

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., ÇİÇEK Sk., EBRU Sk., FİLİZ Sk., KUZU Sk., PAZARTÜRK Cd., ŞELALE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20267-22359 20987 20986)

– ORUÇREİS Mh., TEKSTİLCİLER Cd., TEKSTİLKENT Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20393-18318)

– 100. YIL Mh., 12. Sk., 13. Sk., 15. Sk., 19. Sk., 25. Sk., KIŞLA Cd., 17. Sk., 21. Sk., 23. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20394-18246)

– HÜRRİYET Mh., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., BÜLBÜL Sk., 2201. Sk., TOYGAR Sk., SAKSAĞAN Sk., KUĞU Sk., AYDIN Sk., GAZİ Cd., ÖNDER Sk., YEŞİLDİREK Sk., YUNUS EMRE Cd., NECİP FAZIL KISAKÜREK Mh., ÇARŞI Sk., FIRTINA Sk., ATMACA Sk., YARASA Sk., YUNUS EMRE Cd., ANKAKUŞU Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20493-20145)

– NECİP FAZIL KISAKÜREK Mh., 2073. Sk., VEDA Sk., NİDA Sk., SEFA Sk., RÜYA Sk., SEHER Sk., ÇİSİL Sk., LİLA Sk., SEDA Sk., MARAL Sk., GAZİ Cd., ŞEHİTLER Mh., SÖĞÜT Sk., CEREN Sk., ÇİLEK Sk., ŞİRİN Sk., HURMA Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20494-20146)

– NECİP FAZIL KISAKÜREK Mh., KILIÇ Sk., YOSUN Sk., GİRDAP Sk., EZGİ Sk., AKDENİZ Sk., SEMA Sk., PIRIL Sk., PAMİRA Sk., ÇAĞLAYAN Sk., AHU Sk., KALKAN Sk., EFE Sk., HAVZA Sk., ALİ RIZA BEY Cd., GAZİ Cd., ŞEHİTLER Mh., BURCU Sk., NİSA Sk., SIĞLA Sk., CEVİZ Sk., FINDIK Sk., HARMAN Sk., DIŞBUDAK Sk., KAVAK Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20502-21321)

– TAŞOLUK Mh., FURKAN Sk., SİNANPAŞA Sk., ESLEM Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20524-28225)

– FİRUZKÖY Mh., KONFOR Sk., HİLMİ ÜNAL Sk., TİRYAKİ SUYU Cd., ÜLKER Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20573-27174-27171)

– ALİBEYKÖY Mh., ATATÜRK Cd., AKARBAŞI Sk., 2.BURCU Sk., DAR YOKUŞU Sk., GÜZELCE Cd., HAŞMET Sk., KEKİK Sk., KIR YOKUŞU Sk., TEKİN Sk., 2.YONCA Sk., 1.ÇAYIR Sk., 1.ÇİMEN Sk., ÖMÜR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20560-28731 TM)

– EMİRGAN Mh., BOSTAN. Sk., DESTAN ÇIKMAZI Sk., FISTIKLI BAĞ ALTI Sk., ÇAM. Sk., REŞİTPAŞA Mh., KANLI KAVAK YOLU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20563-4099)

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MERCEDES Bul., 10. YIL Cd., 50. YIL Cd., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında ORHAN GAZİ Mh., MERCEDES Bul., ISISO Cd., 1.YOL Sk., 10.YOL Sk., 11.YOL Sk., 13.YOL Sk., 14.YOL Sk., 15.YOL Sk., 2.YOL Sk., 3.YOL Sk., 4.YOL Sk., 6.YOL Sk., 7.YOL Sk., 8.YOL Sk., 9.YOL Sk., 1652. Sk., 1653. Sk., KOZA Mh., ATATÜRK Bul., 1654. Sk., 1655. Sk., 1640. Sk., 1638. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20531-27115 27114 27370 22341 22342 22340 22344 22345 22346 22347 22343 27116 27355 27356 27357 27354 20574 22716 22920 21919 21008 20141 20150 27424 27135 21103 27442 22551 22630 27368 27364 27365 27366 27367 27473 22660 22993 22662 22663 22665 22635 22659 22658 22664 22661 21867 21888 21889 22774 22374 21890 21891 21667 21668 21669 21670 )

– AKSARAY Mh., ABDÜLLATİFPAŞA Sk., ASIMBEY Sk., KATİP MUSLAHATTİN Sk., NAMIK KEMAL Cd., SİNEKLİ BAHÇE ARALIĞI Sk., SİNEKLİ BAHÇE Sk., SORGUÇCU Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., ÇAKIRAĞA CAMİİ ARALIĞI Sk., ÇAKIRAĞA CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20534-2228 TM)

– ALİBEYKÖY Mh., ATATÜRK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20559-28813 TM)

– EVREN Mh., ANIL Sk., İSTİKLAL Cd., HÜNKAR Sk., SANAYİ Sk., DEMİR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20585-31607)

– ÖMERLİ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., KAHVECİ Cd., SEZGİN Cd., BATURHAN Sk., YİĞİTTÜRK Cd., ŞENTÜRK Sk., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20581-22900-229822986-20475-21054-22513-27314-27361-20124-27534-22384-20570-22538-20598-22541-20582-20786-20050-27386-20734-20560-21879-20434-22544-20648-20096-27126-20884-22711-20998-20900-22945-22927-22728-22928-22578-22579-20990-22657-22656-27340-20992-20991)

– DEMİRKAPI Mh., ELMAS Sk., SÖĞÜT Sk., YAPRAK Sk., OSMANOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20586-31905)

– GÜVEN Mh., ERGUVAN Sk., HANZER Sk., KAHRAMAN Sk., LALEZAR Sk., UÇAK Cd., YAMAÇ Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., İNÖNÜ Cd., YÜCEL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20595-663)

– YEŞİLKENT Mh., G-78 Sk., G-79 Sk., G-81 Sk., G-84 Sk., G-82 Sk., G-91 Sk., G-90 Sk., G-92 Sk., G-154 Sk., G-153 Sk., G-151 Sk., G-607 Sk., G-612 Sk., G-613 Sk., G-618 Sk., G-59 Sk., AHMET ARİF Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20601-20534)

– SÜTLÜCE Mh., İMRAHOR Cd., DUTLUK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20616-9069)

– PİRİNÇÇİ Mh., ARMUTLU Sk., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KAMERİYE Sk., KARAÇALI Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., ZİYADE Sk., TOPRAKÇI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20604-29045 TM)

– GÖKÇEALİ Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd.DESİ Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sk., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., İKİZLİ ÇEŞME Sk., GÜLKURUSU ÇIKMAZI Sk., CEVİZLİK Sk., ASMA Sk., BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Cd.DESİ Sk., AHSEN ÇIKMAZI Sk., SUBAŞI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20613-23390 -23600-23697-23134-23457-23685)

– MERKEZ Mh., BURCU Sk., KEMERBURGAZ Cd., SARDUNYA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20617-9489)

– IŞIKLAR Mh., AKPINAR Mh., İHSANİYE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20619-284,9243,9261,9260,9730,9568,9273,9562,9255,9275,9627,9305,9641,9873,9257,9242,9282,9488,9864,9866,9241,9259,9529,9518,9301)