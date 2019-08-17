Elektrikler ne zaman gelecek? Güncel elektrik kesintisi programı…

Elektrik en önemli enerji ihtiyaçlarımızın başında geliyor, elektrik kesintisi durumlarında elektrikler saat kaçta gelecek sorusu önem kazanıyor. İstanbul'daki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ'ın sitesi üzerinden yayınlanıyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi listesi…

17 Ağustos 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı

– AKŞEMSETTİN Mh., FEVZİPAŞA Cd., ALİ KUŞÇU Mh., BAŞHOCA Sk., BAŞMÜEZZİN Sk., FEVZİPAŞA Cd., YEDİ EMİRLER Sk., YAVUZ SELİM Cd., ATİKALİ Mh., ESKİ ALTAY Sk., FEVZİPAŞA Cd., MEYMENET Sk., ÇELEBİ SÜLEYMAN Sk., HIRKA-İ ŞERİF Mh., MEVKUFATÇI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26269-2384 TM)

– CİBALİ Mh., ATATÜRK Bul., BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI Sk., BIÇAKÇI ÇEŞMESİ Sk., YENİ TULUMBA ÇIKMAZI Sk., ZEYREK Mh., ATATÜRK Bul., İTFAİYE Cd., ZEYREK MEHMETPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26270-2271 TM)

– MİTHATPAŞA Mh., ABDULHAMİT HAN Cd., SELANİK Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26599-9947 T.M )

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., 1.KESTANE ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26602-9736 T.M. )

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., YEŞİL VADİ YOLU Sk., ORMAN YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26603-9742 T.M. )

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI Sk., 1.MEŞE ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26605-9743 T.M.)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26606-9739 T.M.)

18 Ağustos 2019 Pazar günü planlı kesinti programı

– MEŞRUTİYET Mh., VALİ KONAĞI Cd., MADALYON Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., HACI MANSUR Sk., KODAMAN Sk., AKKİRMAN Sk., TEŞVİKİYE Mh., HACI EMİN EFENDİ Sk., VALİ KONAĞI Cd., GÜZEL BAHÇE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26607-3033)

– HARMANTEPE Mh., GÜNEŞLİ Sk., DEMİR Sk., ÖZKAN Sk., ATLAS Sk., TUĞ Sk., VAN Sk., YAHYA KEMAL Mh., KIVRIM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26600-9212 T.M.)