Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 26 Ocak elektrik kesintisi listesi… İşte BEDAŞ kesinti programı…

Elektrik kesintisi gündelik hayatı durma noktasına getirebiliyor. Elektrikler ne zaman gelecek sorusunu soran vatandaşlar için cevaplar BEDAŞ’ın planlı arıza ve kesinti ekranında yer alıyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilenler…

BEDAŞ 26 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik kesintisi listesine haberimizin devamından erişebilirsiniz…

– NENEHATUN Mh., DİLBER Sk., KARADUT Sk., HASAN TAHSİN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20059-29251)

– NENEHATUN Mh., ALPTEKİN Sk., ALKAN Sk., BİHTER Sk., ERGİN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20062-28439)

– YAVUZ SELİM Mh., KIBRIS Cd., SARIÇEŞME Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20064-29097)

– NENEHATUN Mh., HASAN TAHSİN Cd., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20540-29097)

– BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., CEMRE Sk., FIRAT Cd., HİLAL Cd., ISPARTAKULE Cd., MEHTAP Sk., SEYHAN Cd., SAKARYA Cd., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20262-27873 27043 27044 27045 27047 27046 27914)

– BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., FIRAT Cd., CEMRE Sk., HİLAL Cd., ISPARTAKULE Cd., MEHTAP Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20263-27873 27043 27044)

– KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., AKINCI Sk., ARAP KUYUSU ÇIKMAZI Sk., ARAP KUYUSU Sk., FERİDUN KILIÇ Sk., HACI HÜSEYİN CAMİİ Sk., IŞKIRLAK Sk., İÇ KALPAKÇI Sk., NURİ EFENDİ Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., ŞEHİT SELAMİ ÖZBEN Sk., TARAKÇI HÜSNÜ Sk., TÜTÜNLÜK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20334-2149 TM)

– DARÜŞŞAFAKA Mh., ASMA Sk., ILICA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20417-4442)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1502. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20491-28031 TM)

– KOCASİNAN MERKEZ Mh., KARANFİL 2 Sk., ORDU Cd., MİMAR SİNAN Cd., AHLAT Sk., ÇAĞ Sk., PELİT Sk., MAHMUTBEY Cd., NAZLI Sk., ÇİÇEK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20450-404)

– OSMANGAZİ Mh., 3113. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20481-21869)

– BEYAZIT Mh., MERCAN HANI ÇIKMAZI Sk., MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., TIĞCILAR Sk., MERCAN Mh., UZUNÇARŞI Cd., ÖRÜCÜLER KAPISI Sk., TAYA HATUN Mh., TIĞCILAR ÇIKMAZI Sk., TIĞCILAR Sk., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20478-2141 TM)

– TAŞOLUK Mh., ARNAVUTKÖY Cd., MUSTAFA KEMAL Cd., SÜMEYYE Sk., TAŞOLUK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20522-28681)

– KÜÇÜK PİYALE Mh., HAKİM Sk., KASIMPAŞA FIRINI Sk., DEREBOYU Cd., PİŞMANİYE Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., TAHTA KADI Sk., YENİ YOL ARA Sk., BAYRAM YERİ Sk., FİŞEKHANE DERESİ Cd., CAMİİKEBİR Mh., KASIMPAŞA FIRINI Sk., HAKİM Sk., DEREBOYU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20549-3784)

– ADNAN KAHVECİ Mh., AVRUPA Cd., ÇELİK Sk., FABRİKALAR Cd., GÜMÜŞSUYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20474-21400-21727-21728-22424-27618-27657-21041-20464)

– KAZIM KARABEKİR Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 1001. Sk., 1002. Sk., ATIŞALANI Cd., MENDERES Mh., 376. Sk., 378. Sk., 377. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 370. Sk., 372. Sk., 369. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20506-18013)

– ORTAKÖY Mh., YELDEĞİRMENİ Cd., HARPUT Sk., MORMENEKŞE Sk., DUMLUPINAR Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20519-26395-26478-26475-25982-26086-26405-26413-26498-26472-25981-26389-26276-26084)

– KAMİLOBA Mh., KARADENİZLİLER Cd., BAĞDATLI Cd., SELANİK Cd., AYAZMA Cd., SEVBAN MEHMET Cd., ATAKÖY Cd., ÇINARLIK Cd., VEFALILAR Sk., AYMAKENT Cd., ÇAY Cd., SAMYELİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20521-24296 24468 24274)

– AKÇABURGAZ Mh., 3114. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20483-20496)

– AKÇABURGAZ Mh., 153. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20484-21219)

– GÜNEŞLİ Mh., 9. Sk., YASİN Sk., 9/1. Sk., AYÇİN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20498-31595)

– BİRLİK Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., 828. Sk., 829. Sk., 831. Sk., 815. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 826. Sk., 827. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 810. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20501-18218)

– BİRLİK Mh., KARAOĞLANOĞLU Cd., KÖYİÇİ Cd., HAVAALANI Mh., GÜLERYÜZ Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20503-18208)

– FEVZİ ÇAKMAK Mh., 6. Sk., 4. Sk., 2/2. Sk., 2/2A Sk., OSMAN GAZİ Cd., 2/1. Sk., 2/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20508-18572)

– ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., YAVUZ SELİM Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20542-30506-28328-28260-29896-28149-28805-28327)

– İNÖNÜ Mh., 30/4G Sk., 30/6. Sk., 30/5C Sk., 30/6B Sk., 30/4F Sk., 30/6C Sk., 30/4. Sk., 26/1A Sk., 26/1. Sk., 26/2. Sk., 26/3. Sk., 26/4. Sk., 26/5. Sk., 30/7B1. Sk., 30/4C Sk., 30/5D Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20511-18601)

– İSLAMBEY Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., NENEHATUN Mh., ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20546-28262-28751-29024-29216-28261-28430-29597-28750-29101-28801-29101-29399-28443-28763-28982-29090-29841-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29377)

– HOCAPAŞA Mh., DARÜSSAADE Sk., KENNEDY Cd., TAYAHATUN Sk., İSTASYON ARKASI Sk., CANKURTARAN Mh., KENNEDY Cd., TAYAHATUN Sk., GÜLHANE PARKI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20532-2128 TM)

– ZAFER Mh., ADİLE NAŞİT Bul., DENİZ GEZMİŞ Cd., TONGUÇ BABA Cd., NAMIK KEMAL Mh., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20516-27250 20215 22354 22350 22351 21333 22842 27829 27828 22353 22352 22917 22916 22775 21291 21255 21302 21865 22552 20321 27230 22987 22988 22989 27451 22293 27428)

– AKÇABURGAZ Mh., 3069. Sk., 3090. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20539-22705-27905)

– MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., 23 NİSAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20541-28805)