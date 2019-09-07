Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi listesi 7 Eylül…

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un çeşitli noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ elektriklerin ne zaman geleceğini planlı kesinti listesi ile duyurdu. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte BEDAŞ planlı kesintiler…

7 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

– MEHMET AKİF Mh., 3.SAKARYA Sk., 1.KIRLANGIÇ Sk., KEMALPAŞA Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27172-11603)

– BOLLUCA Mh., GÖKTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27217-28802)

– MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., SAVAŞ Cd., ÇINAR Sk., GÖLGELİ Sk., KIRGIZ Sk., HALDUN TANER Sk., ZEYTİN Sk., SÖĞÜT Sk., MEŞE Sk., DURAK Sk., FİDAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27267-188)

– ŞENLİKKÖY Mh., ADAKALE Sk., BUDAK Sk., ECELER Sk., KONAKLI Sk., MAHİRLER Sk., OTLUKBELİ Sk., ÜLKEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27311-1508)

– ŞENLİKKÖY Mh., YEŞILYURT Cd., YEŞİLYURT ÇIKMAZI Sk., ARSLANLI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27312-1500)

– GÜRPINAR Mh., NAMIK KEMAL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27325-22444)

– GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., VEFABEY Sk., PROF. DR. BÜLENT TARCAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında FULYA Mh., BÜYÜKDERE Cd., ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27334-3441)

– NİSBETİYE Mh., BAŞLIK Sk., AYTAR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27335-3720)

– YEŞİLKENT Mh., BALIK YOLU Cd., OZANLAR Cd., G-35 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27317-21991 TM DEPAR 1)

– FEVZİPAŞA Mh., SÖĞÜT Cd., ERDOĞAN Sk., GURUR Sk., GÜLBAĞLAR Sk., RECEP KÖROĞLU Sk., HAKİMBEY Sk., GÜMÜŞYAKA Mh., HAYDARPAŞA Sk., TOPRAKBASTI Sk., PALAMUTDAĞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27358-25800 -25621-26241)

– GÜRSEL Mh., TÜMLEÇ Cd., İMRAHOR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27362-9804 T.M)

– TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27368-29839)

– GÜRSEL Mh., İMRAHOR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27363-9847 T.M)

– SÜLEYMANİYE Mh., 724. Sk., 726. Sk., 727. Sk., 728. Sk., 731. Sk., 732. Sk., 733. Sk., 734. Sk., 735. Sk., 736. Sk., 740. Sk., 746. Sk., 718. Sk., ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM Sk., ISPARTAKULE Cd., 737. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27367-27007)

– NENEHATUN Mh., HAYIR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27370-28629)

– KEMER Mh., 953. Sk., 954. Sk., 949. Sk., 950. Sk., ATIŞALANI Cd., KIŞLA Cd., MEHMET AKİF İNAN Cd., DEVRAN Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27373-18259)

– HAVAALANI Mh., GÜLTEKİN Sk., GÜLÜM Sk., KIŞLA Cd., GÖNLÜM Sk., GÜLŞAH Sk., GÜNDAY Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27378-18257)

– ORUÇREİS Mh., TEKSTİLKENT Cd., TURGUT REİS Mh., 400. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27379-18317)

– ORUÇREİS Mh., TEKSTİLKENT Cd., GİYİMKENT Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27380-18315)

– MAHMUTBEY Mh., AKTÜRK Sk., KARAOĞLANOĞLU Cd., ÇİMEN Sk., PEYAMİ SAFA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27382-31628)

– YAVUZ SELİM Mh., 26/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27383-18504)

– BAĞLAR Mh., IŞIK Sk., LALE Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Cd., GÖZDE Sk., MAHMUTBEY Mh., HİCRET Sk., KARAOĞLANOĞLU Cd., AKTÜRK Sk., ÇİMEN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27392-31675-31932-31628)

– ATATÜRK Mh., VEFA Sk., BAŞKENT Cd., TEZCAN Sk., GÜLİN Sk., CUMHURİYET Mh., AŞİYAN Sk., TURGUT ÖZAL Bul., GEZİNTİ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27384-22106)

– ÇOBANÇEŞME Mh., ÇARDAK Sk., GONCA 2 Sk., NAGİHAN Sk., MİTHATPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27395-31580)

– ŞAMLAR Mh., TUĞÇE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27371-28901)

– MAHMUTBEY Mh., CAMİ Sk., SERVET Sk., DEVEKALDIRIMI Cd., ATLAS Cd., TAŞOCAĞI YOLU Cd., DEMİRKAPI Mh., BEGONYA Sk., ŞEBBOY Sk., EVREN Mh., ASLI Sk., KEREM Sk., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27375-31271-31654-31071-31693-31844-31726-31679-31607-)

– HASTANE Mh., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., ŞİMŞİR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27385-22258,20808)

– HASTANE Mh., ŞİMŞİR Sk., 29 MAYIS Cd., HADIMKÖY Mh., BAKIR Sk., NURETTİN SÖZEN Cd., ÜRGÜPLÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27386-20809,20701,99150,27842,22791,20419,20429,20581,22194,22198,22171,20639,22739,27916,22154,20644,21831,27372,27317)

– SELİMPAŞA Mh., 5002. Sk., 5008. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27397-24080)

– HOBYAR Mh., HOCAHANI Sk., TAYA HATUN Mh., MAHMUTPAŞA HAMAMI Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27160-2099 TM)