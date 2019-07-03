Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz BEDAŞ elektrik kesinti listesi…

3 Temmuz’da yani bugün İstanbul’un çeşitli noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte BEDAŞ planlı kesintiler…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– YEŞİLKENT Mh., BAHÇEŞEHİR YANYOL Cd., ARDIÇLI BÜLBÜL Sk., ARDIÇLI CENNET KUŞU Sk., ARDIÇLI DALGIÇ KUŞU Sk., ARDIÇLI FİRUZE ÇIKMAZI Sk., ARDIÇLI FULYA ÇIKMAZI Sk., ARDIÇLI LEYLEK Sk., ARDIÇLI LEYLAK ÇIKMAZI Sk., ARDIÇLI MOR SALKIM ÇIKMAZI Sk., ARDIÇLI NİLÜFER Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında ARDIÇLI Mh., ARDIÇ Cd., ALAÇAM Cd., BEGONYA Sk., ÇİĞDEM Sk., DEFNE Sk., ERGUVAN Sk., KÖKNAR Cd., LADİN Cd., LALE Sk., NİLÜFER Sk., PALMİYE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25008-20243 21799 20606 20906 20607 20244 20669 20393 27349 27350 27351 27352)

– BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ÇAMLIK Cd., 2801. Sk., G-3006 Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25009-22783 22503 27850 27900 27118)

– YILDIZTEPE Mh., 35/13. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25024-18578)

– İNÖNÜ Mh., 29/1. Sk., 29. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25026-18590)

– YENİGÜN Mh., 1/C Sk., 1/B Sk., 1/1A Sk., 1/1. Sk., 10. Sk., 3/1. Sk., 3/2A Sk., 5. Sk., 3/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25027-18608)

– SİYAVUŞPAŞA Mh., ÇAMLIK Cd., GELİNCİK Sk., FINDIK Sk., KIZILCIK Sk., SARMAŞIK Sk., FİLBAHRİ Sk., ÇİĞDEM 3 Sk., GÜLHATMİ Sk., KAKTÜS Sk., KANA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25052-014)

– ESENTEPE Mh., BARBAROS BULVARI Bul., CEMİL CAHİT TOYDEMİR Sk., MÜŞİR ABDULLAH Sk., İZZETTİN ÇALIŞLAR Sk., İRFAN BAŞTUĞ PAŞA Cd., YILDIZ POSTA Cd., MUZAFFER TUĞSAVUL Sk., MEHMET ALİ ÜLGEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25065-3496)

– FULYA Mh., BAHÇELER Sk., BÜYÜKDERE Cd., GARAJ Sk., AKINCI BAYIRI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25067-3870)

– FULYA Mh., YEŞİL ÇAM Sk., AKINCI BAYIRI Sk., CAMİ 1 Sk., PEHLİVAN Sk., ÖĞRETMEN NİGARHANIM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25069-3074)

– AYVANSARAY Mh., ALİPAŞA MEKTEBİ Sk., DRAMAN Cd., KANTARCI ALİ Sk., KARAGÖZCÜ ÇIKMAZI Sk., KARAGÖZCÜ Sk., KARİYE CAMİİ Sk., KARİYE ÇIKMAZI Sk., KARİYE HANI Sk., KARİYE İMARETİ Sk., KARİYE TÜRBESİ Sk., KUYULU BAHÇE ARALIĞI Sk., KUYULU BAHÇE Sk., MAHMUZ ÇIKMAZI Sk., PAŞA HAMAMI Cd., SULTAN ÇEŞMESİ Sk., ÇAKIRAĞA YOKUŞU Sk., DERVİŞ ALİ Mh., ARI Sk., AVARE Sk., AĞIZLIK Sk., BESTEKAR SERVET Sk., BESTEKAR CİVANAĞA Sk., BORAZAN TEVFİK Sk., DRAMAN Cd., ERBAP ÇIKMAZI Sk., KALFA EFENDİ Sk., KARİYE CAMİİ Sk., KARİYE TÜRBESİ Sk., KARİYE YAĞHANE ARALIĞI Sk., KARİYE YAĞHANE Sk., KASAP Sk., MÜFTÜ Sk., NEŞTER Sk., SALMA TOMRUK ARALIĞI Sk., SALMA TOMRUK Cd., URGAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25077-2289 TM)

– YENİBOSNA MERKEZ Mh., MUŞTU Sk., KÖKSAL Sk., GÜL ÇIKMAZI Sk., REYHAN 1 Sk., FATİH Cd., ÇOBANÇEŞME Mh., NAR Sk., NUR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25081-31222)

– BARIŞ Mh., ATATÜRK Bul., FİDANGÖR Cd., ENVER ADAKAN Cd., BÜYÜKŞEHİR Mh., ATATÜRK Bul., ENVER ADAKAN Cd., ALİ KUŞÇU Sk., CEYLAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25123-21781 21437 22800 22385)

– FULYA Mh., PEHLİVAN Sk., SAKIZ AĞACI Sk., ORTAKLAR Cd., MEHMETÇİK Cd., UYGAR Sk., HÜSEYİN CAHİT YALÇIN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25068-3119)

– HIRKA-İ ŞERİF Mh., GÜL DEDE Sk., KAFZADE Sk., KALFA Sk., KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI Sk., MELEK HOCA 1. ÇIKMAZI Sk., MELEK HOCA 2. ÇIKMAZI Sk., MELEK HOCA 3. ÇIKMAZI Sk., MELEK HOCA Cd., SOFALI ÇEŞME Cd., TÜRKİSTAN Sk., KARAGÜMRÜK Mh., İMAM CEMİL ÇIKMAZI Sk., REDİF Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25078-2304 TM)

– YAVUZ SELİM Mh., 26/10. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25025-18589)

– CEBECİ Mh., 2. CEBECİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25101-29450 TM)

– EMNiYETTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25102-28138 TM)

– ESKİ HABİPLER Mh., TÜREL Cd., VEFA POYRAZ Cd., SÖĞÜTLÜ Sk., GALİP ESMER Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25108-28988 TM 28214 TM)

– ÇANAKÇA Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., DAĞYENİCE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25145-23466 23186 23597 23204 23387 23499 23318 23654 23612 23436)

– GÜZELCE Mh., ÇAM 2 Sk., BEYAZ Sk., HUZUR Sk., KAVAK 1 Sk., YAY Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25147-24151)

– GÜZELCE Mh., GÜNEŞ Cd., BILDIRCIN Sk., PAPAĞAN Sk., HUKUKÇULAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25148-24153)

– ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25094-4647)

– ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25095-4356)

– ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25096-4357)

– ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25097-4487)

– ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., KURAL Sk., ŞEYMA Sk., GÜZEL Sk., ALİZE Sk., HARBİYE Cd., GÖLBOYU Cd., ERMAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25121-22300-22400)

– BAŞAK Mh., REŞAT NURİ GÜNTEKİN Cd., HÜDAVENDİGAR Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25169-12141)

– DEREAĞZI Mh., ÖMER SEYFETTİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25132-2244)

– BAĞLARÇEŞME Mh., 1184. Sk., 1191. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25177-20825)

– BAĞLARÇEŞME Mh., 1184. Sk., 1191. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25178-20825)

– SANCAKTEPE Mh., HACI ARİF BEY Cd., HACI NURETTİN AKBULUT Cd., CAMBAZTEPE Cd., FINDIKLI Sk., MADENLİ Sk., MEHMETLER Sk., ALTINHOROZ Sk., DEVECİOĞLU Sk., AYIŞIĞI Sk., YÜKSEL Sk., MELEN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25183-26315-25518-25387-25445-25324-25388-25443-25441-25442-25417-25330-)

– PİRİ MEHMET PAŞA Mh., İNÖNÜ Cd., YOSUN Sk., HACIBEY TURAN Sk., RECEP SİLAHTAROĞLU Sk., ERDURAN ÇETİNTAŞ Sk., ALBAY YUNUS DİRİK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25189-25558)

– CELALİYE Mh., KAMİLOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25156-24200 24318 24187 24175 24469 24276 24125 24271 24050 24345 24363 24053 24101 24336 24277 24275 24121 24206 24550 24299 24190 24364 24472 24377 24180 24343 24007 24030 24470 24442 24118 24119 24489 24061 24308 24116 24437 24547 24184 24531 24022)

– HÜRRİYET Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında İZZET PAŞA Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25161-9647)

– SAHİL Mh., ANAFARTALAR Sk., MUSTAFA KEMAL Cd., KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., BATI TRAKYA Bul., 23 NİSAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında AKÇABURGAZ Mh., 3093. Sk., 3095. Sk., TURGUT ÖZAL Mh., SU YOLU Cd., OKTAY RIFAT Cd., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 39. Sk., 38. Sk., 37. Sk., NAMIK KEMAL Mh., ORKİDE Cd., MARMARA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25164-20327 27035 21300 20813 21601 20252)

– KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25168-29323-28748-28844-28845-28737-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29111-29660)

– BAŞAK Mh., REŞAT NURİ GÜNTEKİN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25170-12416)

– CUMHURİYET Mh., MANOLYA Cd., SARIGÜL Sk., BEYAZ ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25190-25182)

– ZUHURATBABA Mh., DR. TEVFİK SAĞLAM Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25195-1594)

– ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25196-1095)