Eleman aranıyor dediler, hırsız geldi

Fatih'te meydana gelen olayda, iddiaya göre; damadı Tük olan Irak uyruklu Tahir El M. Türkiye'ye yerleşerek Karagümrük'te bir kafe açtı. Kafa işletmeciliği yapmak için yüz bin liranın üzerinde masraf yapan Tahir El M., iş ilanı da verdi. Vatan Gorg V.A. ile Muhannet Muhammed A.H. kafede çalışmak için iş başvurusu yaparak kafede çalışmaya başladı. Tahir El M., bir süre sonra kafenin sabah erken saatte açılması için anahtarları yeni çalışanlarına verdi.

KAMYONU YANAŞTIRDILAR

Kafede çalışan 2 kişi, iddiaya göre dükkanın önüne bir kamyon yanaştırarak eşyaları yüklemeye başladı.Şüpheliler dükkandaki duvarda asılı olan 2 LED TV'yi, kahve makinelerini, 2 antika süs eşyasını, kameraları ve kameraların takılı olduğu bilgisayarları kamyona yükledi. Yaklaşık 60 bin liralık eşyayı araca yükleyen şüpheliler kaçtı.

TELEFONLARI AÇIK

Olayın ardından iş yerine giden Tahir El M. eşyalarının ve çalışanlarının olmadığını görünce şaşkına döndü. İki çalışanını telefonla arayan iş yeri sahibi “Eğer eşyaları istiyorsan 10 bin lira vereceksin” cevabını alınca hemen emniyete giderek şikayetçi oldu.

HIRSIZLAR ARANIYOR

Polisin olayla ilgili çalışma başlattığı belirtilirken, iş yeri sahibi de şüphelileri yakalamak için ilan hazırlayıp dükkanının duvarına astı. “Yabancı uyruklu hırsızlar aranıyor” ifadelerinin yer aldığı ilanda ihbar için de “155” ve iş yeri sahibinin telefon numarası yer alıyor.

10 BİN LİRA İSTEDİLER

Yaşananları anlatan iş yeri sahibinin damadı Erhan Bakar, “İkisini de telefonla aradık. Eşyalarımızı getirmelerini istedik. Bizden teslimat için 10 bin lira para istediler. Biz de şikayetçi olduk” dedi. Vatan Gorg H.'nin yakalanmamak için sürekli saç modelini değiştirdiği iddia edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.