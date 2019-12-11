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Elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K., cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçtı.

07:43 -
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Elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtı

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet K., Nöbetçi Mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, Ahmet K.’yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Ahmet K., acil servisten çıkarıldığı sırada jandarma ekiplerinin dalgınlığından yararlanarak kaçtı.

FOTO: DHA

Elleri kelepçeli halde ormanlık alana kaçan Ahmet K.’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, Ahmet K.’nın kaçabileceği güzergahlarda arama çalışması başlattı. Ekipler, mahalle aralarında dar sokaklarda fenerlerle arama yaptı.

Ahmet K.’yı gördüğünü söyleyen bir vatandaş, “Ben yakaladım. Ama elimden kaçtı. Engelli olduğunu zannettim. Daha sonra peşinden gittim ama kayboldu.” dedi. (DHA)

Polis Sağlık Zonguldak
Son güncelleme: 07:49 11.12.2019
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