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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2019?

Emekliler bayram hazırlıklarını tamamlamak ve ihtiyaçlarını gidermek için emekli ikramiyelerini heyecanla bekliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiye ödenecek. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

18:08 -
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2019?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ikramiye verileceği açıklanmıştı. Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. İşte 12 milyon emekliyi ilgilendiren haberin ayrıntıları…

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilere bayram ikramiyesi 31 Mayıs Cuma günü ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 12 milyon emekliye toplamda 10.7 milyar TL verileceğini söyledi.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran'da yatacağını belirten bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

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