Emekli bayram ikramiyesinin verileceği tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı?

Geçtiğimiz yıl yasalaşan ve her sene iki kere bayramdan önceki günlerde verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri olarak toplamda 12 milyon kişi yararlanıyor. 2019’da emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı belli oldu. Emeklilere bayram ikramiyesi 31 Mayıs cuma günü ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 12 milyon emekliye toplamda 10.7 milyar TL verileceğini söyledi.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran’da yatacağını belirten bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

BÜTÇE AÇIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye bu yıl hatırı sayılır bir bütçe açığı veriyor nisan ayında açık 18.3 milyar TL, yılın ilk dört ayında ise bütçe açığı 54.5 milyar TL olmuştu. Emeklilere iki bayramda ödenecek aylık 1000 TL ikramiye geçen yıl 30 Haziran seçimleri öncesinde getirilmişti.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILDI MI?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılmadı.