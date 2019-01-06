Emekli maaşı hesaplama 2019: Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?

Enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zamlar da belli oldu. Emekliler 2019 zammından sonra ne kadar maaş alacaklarını hesaplamak istiyor. Emeklilik maaşı hesaplama işlemi, bağlı bulunulan sigorta kategorilerine göre farklı yollarla hesaplanır. İşte emekli maaşı hesaplama detayları ve merak edilenler...

Emekliler bu yıl yüzde 10,69 zam alacak. Emekli maaşlarına gelecek zammın belli olmasıyla kaç lira emekli maaşı alacağını merak eden vatandaşlar zamlı emekli maaşı hesaplama işlemlerini araştırıyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışanların emekli olduklarında alacakları maaşın ne kadar olacağı çalıştıkları süre ve ödenen primler ve başka bazı kriterler göz önünde tutularak hesaplanıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Memur ve memur emeklileri 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 4 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 6.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklar toplamda yüzde 10.69 oranında zamlanacak.Buna karşılık işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 10.19 oranında zam yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.



2019 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?



En düşük memur emeklisinin maaşı 2 bin 75 liradan 2 bin 297 liraya çıktı.

En düşük işçi emeklisinin aylığı bin 26 liradan bin 130 liraya çıktı.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 249 liradan bin 376 liraya çıktı

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 178 liradan bin 298 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADARDI? (2018)

En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL