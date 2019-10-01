Emekli olan 528 polise plaket

Emniyet Müdürü Çalışkan, Emekli olan polislere daha iyi hizmet verilebilmesi için Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde emekli personelle irtibat bürosu kurulduğunu söyledi.

Çalışkan, “Türkiye’de ilk defa İstanbul’da faaliyete geçirilen büro vasıtasıyla emekli olan personellerin iyi ya da kötü günlerinde yanlarında olmak. Sorunları olanların sorunlarıyla ilgilenerek sağlıklı bir iletişim kurmak için kuruldu. Son bir yılda 528 polisin emekli olduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzde böyle bir birimin kurulmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Zaman zaman böyle etkinliklerde toplanarak iletişimimizi diri tutmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Çalışkan, törene katılan 94 yaşındaki emekli Başkomiser İsmail Demirtaş’a da plaket vererek elini öptü.

İSTANBUL, (DHA)