Emekli polislerden 3600 talebi

Bursa Heykel Meydanı'nda bir araya gelen emekli polisler, özlük haklarının iyileştirilmesi ve kendilerine vaat edilen 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesini talep ettiler.

“BİZLERİ DERİNDEN YARALIYOR”

Ellerinde Türk Bayraklarının yanı sıra “Polis emeklisi insanca yaşamak istiyor” ve “Polis intiharlarına son” yazılı dövizler bulunduran emekli polisler, “3600 ek gösterge sözünün bugüne kadar yerine getirilmemiş olması bizleri derinden yaralıyor ve üzüyor” açıklamasında bulundu.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Polisler aktif görevdeyken maaşının önemli bir kısmı emniyet hizmetleri tazminatı ve aile yardımından oluşuyordu. Ömrünün neredeyse tamamına yakınını şanlı bayrağımız gölgesinde vatanımızın ve milletimizin birliği ve beraberliği için her tür acıyı yaşayan, şehit ve gaziler vererek bu uğurda gözünü kırpmadan ölüme giden ve meslek hayatını emeklilikte taçlandıran bu isimsiz kahramanların bu tazminatları emekli olduğu zaman komple kesiliyor. Bu kesintinin ardından maaşı yaklaşık yüzde 60'lık bir kayba uğruyor. Polis emeklileri halen 650, 800, 1100, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre maaş alıyorlar. Kesilen aile yardımı emekli olunca da ödenmelidir ve emniyet hizmetleri tazminatı emekli polislere de yansıtılmalıdır “