Emekliler: Cumhur İttifakına oy vermeyeceğiz

Tüm Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Ali Yılmaz, dernek binasında basın açıklaması düzenledi.

Yaşanan ekonomik krizin halka fatura edildiğini dile getiren Yılmaz, “İktidar enflasyonu düşük göstererek, hakkımız olan zammı vermedi. Emekliler, yüksek zamlar nedeniyle yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Emekliler artık markete gidemez, çarşıya çıkamaz olmuştur. Kağıt üzerinde düşürülen resmi enflasyon rakamlarının bile altında maaş zamlarıyla, biz emeklilerin yaşaması mümkün değildir” diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP ve MHP’nin adaylarının ortak olduğu Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceklerini açıklayan Ali Yılmaz, “AK Parti hükümeti, maaşı bugünkü şartlarda markete ve pazara yetmeyen emeklilleri, 2 kilo patates ve soğanı üç beş kuruş daha ucuza alabilmek için ilerlemiş yaşında saatlerce kuyrukta bekletmektedir. Bu kuyruk ‘varlık kuyruğu’ değil, zamlarla ve pahalılıkla boğuşan emeklilerin çile kuyruğudur. Bu nedenlerden dolayı 31 Mart’ta mutlaka sandığa gidelim ve AK Parti ile MHP ittifakı dışındaki adayları destekleyerek, biz emeklilere ve pahalılığı dayatan iktidara ders verelim” dedi.