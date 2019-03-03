Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum: Mansur Yavaş’tan “EYT” açıklaması…

Emeklilikte yaşa takılanların en çok merak ettiği konuların başında EYT yasa teklifi geliyor. Konuya dair son resmi açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullanmıştı. EYT için bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’tan geldi. İşte EYT son dakika gelişmeleri…

MANSUR YAVAŞ’TAN “EYT” AÇIKLAMASI

“Millet ittifakı”nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının kendisine yönelttiği, EYT'lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya;

“EYT'liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT'lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara'daki bütün EYT'lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz” yanıtını verdi.

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Bakan Selçuk’un EYT açıklaması: AKP iktidarları döneminde bütün emekçilerin emeklerine her daim sahip çıktıklarını belirten Çalışma, Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok” dedi.