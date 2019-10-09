Emine Bulut cinayeti davası başlıyor

Kırıkkale’de 18 Ağustos 2019’da eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınıp ve tutuklanmıştı. Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmış ve Bulut’un “Ölmek istemiyorum” cümlesi sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek ilk duruşmayı, Türkiye'nin farklı kentlerinden onlarca baro ve kadın hakları savunucusunun da takip etmesi bekleniyor.

Cinayetten sonra önce Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sonra da güvenlik nedeniyle Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Varan, “Canavarca hisle tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Olay anına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken B.Y. de gözaltına alınmış ve hakkında “soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme” suçundan işlem yapılmıştı.

İddianameden

İddianamede, Fedai Varan, Emine Bulut’un tekrar evlenmek istediğini söylemesi üzerine çocuğun velayetini kendisine vermesi ve kızını götürmemesini istediğini söyledi. Varan, Bulut'un kendisine hakaret ettiğini belirterek, kendini kaybettiğini ve eski eşini öldürdüğünü iddia etti.

İddianamede yer alan tanık ifadeleri ise katil zanlısı Varan'ı yalanlıyor. Tanıklar, şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartıştığını, Bulut'un ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığını, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra ”Bana çocuğumu göstermiyor, kahpeyi öldürdüm herkes duysun” diye bağırdığını belirtti.

Annesinin babası tarafından öldürüldüğü olaya şahit olan 10 yaşındaki F.B.B ise ifadesinde annesinin babası ile görüşmesine engel olmadığını, WhatsApp mesaj kayıtları ve fotoğraflardan alınan bilgiye göre istediği zaman görüştüğünü söyledi.

Olayda kullanılan bıçak inceleme yapılmak üzere Kriminal incelemeye gönderildi. Bıçak üzerinde 6136 sayılı yasa kapsamında rapor geldiğinde ayrıca değerlendirme yapılacağı bildirildi.

İddianamede, şüphelinin çocuğuyla görüştürülmediği iddiasının yerinde olmadığı, Emine Bulut'un Varan'a yönelik herhangi bir hakaretinin bulunmadığı, haksız tahrik altında işlenmiş gibi göstermek amacıyla bu şekilde beyanda bulunduğu ve itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Varan, Bulut'un görüştükleri kafede konuşmak istemesine rağmen dışarıda konuşmak istediğini belirterek önceden tasarladığı eylemi, daha kolay gerçekleştirebileceği için Bulut'u iş yeri dışına çıkardığını, Bulut'un tekrar kafeye doğru kaçması üzerine, Varan'ın Bulut'u yakalayarak boğazını kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sokmak suretiyle ”tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.