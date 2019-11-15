‘Emine Bulut olmak istemiyorum’

24 Haziran günü gerçekleşen olayda Aktaş'ın bulunduğu yazlığı basan öfkeli koca Tamer Aktaş'ın, kapıya silahla ateş ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Korku dolu anları yaşayan Gülcan Aktaş, “Polisler 15 saniye geç kalsaydı canıma kastedecek, belki de çocuklarımın gözleri önünde beni hunharca katledecekti” dedi. Aktaş'ın “Ama Emine Bulut olayından sonra susmamaya karar verdim” cümlesi ise yaşadığı korkunun özeti gibiydi. Aktaş, yaşadıklarını Sözcü'ye anlattı.

Gülcan Aktaş ve Tamer Aktaş çifti 8 yıl önce evlendi. Çift arasında zamanla başlayan tartışmalar şiddetli geçimsizliğe dönüşünce Gülcan Aktaş iki kez boşanma davası açtı. Dava açılması üzerine aile büyüklerinin devreye girmesi üzerine çift barıştı. Bir süre sonra tartışmalar yeniden alevlenince ailesinin Sakarya Karasu'daki yazlığına giden Gülcan Aktaş 24 Haziran günü silahlı dehşeti yaşadı. Kaldığı yazlığı basan eşi Tamer Aktaş, kapıya silahla ateş etmeye başladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Tamer Aktaş eşi ve çocuklarının kaldığı yazlığın kapısını kurşun yağmuruna tuttu. Gülcan Aktaş ise kapıyı tutmaya çalışırken, çocukları “Baba Yapma” diye feryat ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler gelmeden Tamer Aktaş olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Gülcan Aktaş eşine bir kez daha boşanma davası açarken, koruma kararı aldırdı.

“EMİNE BULUT OLAYINDAN SONRA…”

Koruma kararına rağmen Gülcan Aktaş boşanma davası açtığı eşi Tamer Aktaş tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Yaşadığı dehşeti Sözcü'ye anlatan Gülcan Aktaş, “Çocuklarımın geleceğini düşünerek bunu asla paylaşmak istememiştim ya da bir yerde anlatmak istemedim. Her şeyi her zamanki gibi kendim çözmek istedim. Ama Emine Bulut olayından sonra susmamaya karar verdim. 24 Haziran günü polisler 15 saniye geç kalsaydı canıma kastedecek, belki de çocuklarının gözü önünde beni hunharca katledecekti. Son sistem çelik kapının üçüncü kilidini de kırmak üzereyken yetişen hayatımı ve çocuklarımın hayatını kurtaran polislerimize teşekkür ediyorum. Ama ifadeler alındıktan sonra şikâyetçi olduktan sonra beni evime o caniyi de serbest bırakacak kadarda anlamsız bir adaletin içerisindeyiz. Sonumun Emine Bulut derecesine gelene kadar bekleyen sistemimize asla anlam veremiyorum” diye konuştu.

MASUM GÖRÜNÜMLÜ CANAVAR

Yaşadıklarından sonra 3. kez boşanma davası açtığını belirten Aktaş, “Ben 3. kez boşanma davası açtım. Sürekli baskı altında yaşadım. Boşanmak istemek ayıp mı günah mı? 4 yıl boyunca boşanmak istedim ama hep durduruldum. Ben Emine Bulut olmak istemiyorum. Bu hayatımdaki sadece bir olayın şansa çektiğim videosudur. Bunun gibi defalarca evde asansörde darp edildim psikolojik şiddet gördüm sözlü şiddetler yaşadım. Artık susmayacağım. Çocuklarımıza bir daha asla bu anın bir saniyesini bile yaşatmaya hakkımız yok. Çocuklarımın hala psikolojisini düzeltmedim. Oğlum çıt sesinden sıçrıyor, kızımda baba figüründen midesi bulanıyor. Masum görünümlü canavarın hayatımdan bir an önce boşanma davasının sonuçlanıp defolmasını istiyorum” dedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Dehşet görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul polisi de harekete geçti. İfadesine başvurulması için Gülcan Aktaş emniyete davet edildi. Aktaş'ın eşi Tamer Aktaş'tan 8 defa şikâyetçi olduğu öğrenildi.