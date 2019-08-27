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Emine Bulut’un katili Bolu’ya sevk edildi

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde vahşice öldüren Fedai Varan güvenlik gerekçesi ile Bolu'ya nakledildi.

10:02 -
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Emine Bulut’un katili Bolu’ya sevk edildi

Fedai Varan tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Fedai Varan (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi’ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı.

Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan  Fedai Varan ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı Fedai Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

KIRIKKALE (AA)

Son güncelleme: android-time 10:15 27.08.2019
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