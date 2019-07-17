Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eminönü’nde korkutan yangın!

Fatih, Eminönü'nde bulunan ve çanta imalathanesi olan bir işyerinde yangın çıktı. Yangında imalathanede olan bir çalışan yaralandı.

18:06 -
Haberler Gündem
Eminönü’nde korkutan yangın!

Demirtaş Mahallesi, Firuze Sokak’ta bulunan bir çanta imalathanesinde saat 17.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABERAntalya'da kullanılmayan tesisteki yangında 1 ceset bulunduAntalya'da kullanılmayan tesisteki yangında 1 ceset bulundu

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yoğun dumanın çıktığı işyerindeki yangına itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangında işyerinde çalışan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. DHA

Son güncelleme: android-time 18:07 17.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more