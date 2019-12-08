Eminönü’nde ‘umut’ kuyruğu! Havadan görüntülendi

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişine sayılı günler kala Eminönü’ndeki ünlü bilet gişesinin önünde yine kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için uzun süre bekledi.
KUYRUĞUN UZAMASI BEKLENİYOR
Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul’da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü’ndeki gişeye akın etti.
Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu. Oluşan kuyruk havadan da görüntülendi. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor. DHA