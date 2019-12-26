Emirgan’da yürekleri ağza getiren kaza

İstanbul Sariyer'de Emirgan sahil hattında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İSKİ için çalışan hafriyat kamyonundan kayan demir sac, park halindeki kamyonetin kasasına saplandı. Kamyonet iki tekerinin üzerinde askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

BİR ANDA OLDU

Kullandığı kamyonetten fırlayan demir sacın park halindeki kamyonetin kasasına saplandığını aktaran sürücü, “Ok gibi girerek kasayı parçaladı. Allaha şükür yaralanan yok. Demir sac taşıyordum. Bir anda oldu” dedi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (DHA)