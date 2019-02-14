Emniyet almanağında flaş Cemal Kaşıkçı detayı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ilk kez geçtiğimiz yıl hazırladığı, “faaliyet raporu”nun ikincisini de bu yıl hazırladı. “Almanak” olarak hazırlanan faaliyet raporunda birçok detay yer aldı. 352 sayfalık almanakta Cemal Kaşıkçı cinayetine de 10 sayfa ayrıldı. Editörlüğünü Gazeteci Şenol Gezer'in yaptığı Almanakta ilginç ayrıntılar yer aldı. O ayrıntılara göre, Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği gün konsolosluktan ünlü bir restoran aranarak 32 porsiyon kebap istendi. Daha sonra ise konsolosluk konutu bahçesindeki tandır yakıldı. Yüksek ateşte yakılan tandırın kebap pişirmek için uygun olmadığı, DNA yok etmek için ise elverişli olduğu öne sürüldü.

ALMANAKTAN FLAŞ KAŞIKÇI DETAY!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın “Yıllık hesap vermek için hazırlatıyoruz” dediği o almanakta Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yer alan o ifadeler; “Yüksek ısıda DNA kalmıyor… Çalışmalar daha çok Başkonsolosluk Konutu’nda yoğunlaştı Konutta 3 kuyu bulunuyor ikisi su kuyusu, diğeri ise doğalgaz ve odunla ateşlenen bir tandır… Çifte ateş ile isı değerini bine yükselten bir tandır… O ısıda DNA’dan tek bir zerre bırakmayacak bir tandır… Üstelik, ekipte yüksek lisans tezini, “Kemikten elde edilen DNA analizi” üzerine yapmış bir uzman da (Salah Mohammed A Tubaigy) bulunuyor… Çürüyen, yakılan kemikler üzerinde, “DNA var veya yok” diyebilecek bir uzman… Yine bölgede yapılan araştırmalar, infaz timinin Cemal Kaşıkçı’yı öldürdükten sonra, konuta ünlü bir restauranttan 32 porsiyon pişmemiş et ” sipariş ettiğini gösteriyor .. İster istemez akıllara bir çok soru daha takılıyor… Tandırda et pişirmek, önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular bir gün aydınlanacak… Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil. Başkonsolosluk, içeride bulunan kameraların arizalı olduğunu bildirmişti.. Araştırıldı. Sistemlerin teknik servisiyle yapılan görüşmeler, 2018’de herhangi bir arıza bildirimi yapılmadığın gösterdi. En son, 5 Temmuz 2017 de bildirim yapılmış. Aynı gün giderilmiş… Bir başka ayrıntı daha var… gün Kaşıkçı’yı kapıda karşılayan görevli, anında içeriye bilgi veriyor. Aynı görevli, Hatice Cengiz’i gördüğü halde içeriye, “Kaşıkçı’yı dışarida bekleyen var” demiyor…Bahsetmiş olsa infaz durdurulurdu… Bir ihtimal daha var…Belki de Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı”

HAYVAN DNA'SI DAHİ KALMAMIŞ

İddiaya göre; Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada, o tandırdan da örnekler alındı. Tandırda ne insan ne de hayvan DNA'sına rastlandı. Uzman ekipler, tandırda hem odun hem de doğalgaz kullanıldığını belirledi. Bu işlemle; DNA'nın dahi kaybolacağı 1000 dereceye kadar yükseltilmesinin amaçlanmış olabileceği iddia edildi. Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin de tandırda yakılmış olabileceği iddia edildi.